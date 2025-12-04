26年前名古屋命案破了　主婦嫌犯：想讓死者丈夫嚐盡育兒苦頭

▲69歲的嫌犯安福久美子於今年10月被捕後，案情出現驚人發展。（翻攝Schizofrenia X）

圖文／鏡週刊

沉寂26年的名古屋市西區高羽奈美子命案，在69歲的嫌犯安福久美子於今年10月被捕後，案情出現驚人發展。

《NHK》報導，經調查人員透露，嫌犯安福久美子與被害人高羽奈美子的丈夫高羽悟先生是高中同學。兩人曾在命案發生前5個月的同學會上重逢，並談論了各自的家庭和育兒狀況。

不是由愛生恨？導火線疑為「育兒觀念」

最受矚目的是，嫌犯向警方供稱，她犯案的動機是「想讓高羽悟先生體會獨自育兒的辛苦」。據了解，嫌犯在案發當時一邊工作一邊育兒，她進一步供稱「非常討厭悟先生對女性和育兒的看法」。

▲據了解，嫌犯在案發當時一邊工作一邊育兒，她進一步供稱「非常討厭悟先生對女性和育兒的看法」。（翻攝自TBS NEWS）

警方推測，嫌犯可能藉由殺害高羽小姐，迫使其丈夫高羽悟先生一人扛下育兒重擔。這也暗示了情感糾葛與育兒觀念的衝突可能是這起悲劇的導火線。

死者丈夫否認批評 嫌犯轉為緘默

然而，被害人的丈夫高羽悟先生接受採訪時，否認曾對嫌犯說過任何負面或批評的言論。

目前，嫌犯已轉為保持緘默，使得警方難以深入釐清她對高羽悟先生的個人情感，以及其家庭環境等詳細背景。警方將持續追查，試圖重建完整的犯案動機與過程。



更多鏡週刊報導

偷遍東京地鐵？中國2旅客入境日本被逮 警懷疑涉及91案「背後恐有竊盜集團」

絕命終結站？雙層校車衝撞矮橋「車頂掀開」 8歲學童頭部嚴重撕裂傷

才表態投入新北！市議員狂問李四川「何時請辭」 蔣萬安：考慮一下我的心情