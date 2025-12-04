　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

26年前名古屋命案破了　主婦嫌犯：想讓死者丈夫嚐盡育兒苦頭

69歲的嫌犯安福久美子於今年10月被捕後，案情出現驚人發展。（翻攝Schizofrenia X）

▲69歲的嫌犯安福久美子於今年10月被捕後，案情出現驚人發展。（翻攝Schizofrenia X）

圖文／鏡週刊

沉寂26年的名古屋市西區高羽奈美子命案，在69歲的嫌犯安福久美子於今年10月被捕後，案情出現驚人發展。

《NHK》報導，經調查人員透露，嫌犯安福久美子與被害人高羽奈美子的丈夫高羽悟先生是高中同學。兩人曾在命案發生前5個月的同學會上重逢，並談論了各自的家庭和育兒狀況。

不是由愛生恨？導火線疑為「育兒觀念」

最受矚目的是，嫌犯向警方供稱，她犯案的動機是「想讓高羽悟先生體會獨自育兒的辛苦」。據了解，嫌犯在案發當時一邊工作一邊育兒，她進一步供稱「非常討厭悟先生對女性和育兒的看法」。

震撼供詞！26年前名古屋命案　主婦嫌犯稱「想讓死者丈夫嚐盡育兒苦頭」

▲據了解，嫌犯在案發當時一邊工作一邊育兒，她進一步供稱「非常討厭悟先生對女性和育兒的看法」。（翻攝自TBS NEWS）

警方推測，嫌犯可能藉由殺害高羽小姐，迫使其丈夫高羽悟先生一人扛下育兒重擔。這也暗示了情感糾葛與育兒觀念的衝突可能是這起悲劇的導火線。

死者丈夫否認批評　嫌犯轉為緘默

然而，被害人的丈夫高羽悟先生接受採訪時，否認曾對嫌犯說過任何負面或批評的言論。

目前，嫌犯已轉為保持緘默，使得警方難以深入釐清她對高羽悟先生的個人情感，以及其家庭環境等詳細背景。警方將持續追查，試圖重建完整的犯案動機與過程。


更多鏡週刊報導
偷遍東京地鐵？中國2旅客入境日本被逮　警懷疑涉及91案「背後恐有竊盜集團」
絕命終結站？雙層校車衝撞矮橋「車頂掀開」　8歲學童頭部嚴重撕裂傷
才表態投入新北！市議員狂問李四川「何時請辭」　蔣萬安：考慮一下我的心情

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
清潔員送拾荒婦32元電鍋遭判刑 　藍議員力挺上訴：費用我全出
台北捷運隱藏版服務曝光！很多人都不知道
台灣有很讚的觀光工廠？一票大推「這1間」
直擊／周杰倫當眾官宣好消息：明年3、4月！
快訊／新北女21樓墜落！倒臥血泊亡
快訊／「鯛魚禁藥」檢驗證實烏龍！全聯最新聲明
快訊／高雄衛生局鞠躬道歉！鯛魚排禁藥證實烏龍　全案移送檢調

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

20萬健身網紅慘了！灌醉性侵未成年少女　老婆大義滅親PO文爆料

26年前名古屋命案破了　主婦嫌犯：想讓死者丈夫嚐盡育兒苦頭

普丁放話！俄將全面接管烏克蘭頓巴斯　包括軍事手段

他離家失蹤！　1年多後「兩腳骨骸穿鞋襪」沖上不同海岸

瞞元配30年！67歲阿公「2個家庭」生4子女　判關17個月當庭落淚

死亡健身！「大叔館長」被槓鈴壓胸1下　起身後倒地身亡

普丁親信警告！若歐盟沒收「被凍結俄資產」　恐視為宣戰理由

若中國犯台　美民調：60%支持美軍協防、79%挺台獨立

58歲男存2400萬元就想退休　1年後「誤判情勢」！崩潰求下屬給兼職

蘋果失寵？日本iPhone市占率「首度被Android超車」　原因曝光

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

20萬健身網紅慘了！灌醉性侵未成年少女　老婆大義滅親PO文爆料

26年前名古屋命案破了　主婦嫌犯：想讓死者丈夫嚐盡育兒苦頭

普丁放話！俄將全面接管烏克蘭頓巴斯　包括軍事手段

他離家失蹤！　1年多後「兩腳骨骸穿鞋襪」沖上不同海岸

瞞元配30年！67歲阿公「2個家庭」生4子女　判關17個月當庭落淚

死亡健身！「大叔館長」被槓鈴壓胸1下　起身後倒地身亡

普丁親信警告！若歐盟沒收「被凍結俄資產」　恐視為宣戰理由

若中國犯台　美民調：60%支持美軍協防、79%挺台獨立

58歲男存2400萬元就想退休　1年後「誤判情勢」！崩潰求下屬給兼職

蘋果失寵？日本iPhone市占率「首度被Android超車」　原因曝光

清潔員送拾荒婦32元電鍋遭判刑 　藍議員力挺上訴：費用我全出

暖！士檢攜犯保分會設第4據點　大尖山咖啡館成馨生人心靈出口

妙齡女西門町被推打...引出一票正義路人　沿路追逐畫面曝光

王彩樺覬覦吳姍儒工作？ 為代班推掉百萬酬勞　當場催生第三寶

帶傷回歸取經狀元學長曾子祐 邱文佑奪NIKE訓練營MVP盼延續旅外夢

金管會放寬ETF連結基金2發行限制　不限主被動、海內外標的

「捷運上廁所出站」被服務台糾正　他驚長知識！

韓籍啦啦隊女神錄影一半抽筋　南珉貞發聲報平安：請不要擔心！

300人狂丟「石頭雨」暴動！　振永警局「一打五」嚇壞：真的被這場面震懾

周杰倫親曝新專輯進度　「真空西裝露胸肌」現身示範Dior性感穿法

【不要再哭啦～】狗狗受不了嬰兒哭聲　埋頭鑽棉被反應超萌XD

國際熱門新聞

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

濱崎步御用美容師反擊　打臉「0人開唱假消息」

川普嗆「將付出慘痛代價」　宏都拉斯總統大選遭疑作票

川普簽《台灣保證法案》　美前外交官揭真正目的

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

34歲男「隨機殺人」9人亡　嗆警：找不到我

柳仲逸崩潰！怒控媳「飯店激戰男學生」

泰國查扣94億黑金！太子集團陳志遭鎖定

台美關稅進入最後協議！　美商務部長：台灣將訓練美國勞工

宏都拉斯大選開票近8成　親台候選人微幅領先

老夫妻遭熊撕咬　30歲猛男「赤手空拳」擊退

迄今最大規模！中國在東亞海域部署百艘軍艦

川普全面暫停19國移民申請

男阿布達比遭拘還沒回台！外交部說明

更多熱門

相關新聞

藥妝店食品為何比超市便宜？日媒揭背後秘密

藥妝店食品為何比超市便宜？日媒揭背後秘密

近年來，不少赴日的遊客發現，除了藥品與日用品之外，藥妝店的食品價格也「殺很大」，有時甚至比超市更便宜。為何藥妝店能做到？日媒揭露，其實與藥妝店的經營策略與產業結構有關。

他存2400萬元退休　「誤判情勢」求給兼職

他存2400萬元退休　「誤判情勢」求給兼職

凱特王妃首戴「172年傳世王冠」美到發光

凱特王妃首戴「172年傳世王冠」美到發光

退休校長殞命「登山社團炸鍋」！家屬悲揭生前為人

退休校長殞命「登山社團炸鍋」！家屬悲揭生前為人

老夫妻遭熊撕咬　30歲猛男「赤手空拳」擊退

老夫妻遭熊撕咬　30歲猛男「赤手空拳」擊退

關鍵字：

名古屋日韓要聞鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

濱崎步哭了！御用美容師揭上海演唱內幕：她低頭請求

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

快訊／統一發票2筆皆花30元停車費爽中200萬　獎落台南、高雄

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面