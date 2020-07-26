孕媽臨盆…驚覺老公劈腿「小三也在同醫院生產」！護士嚇到扶額

▲婦產科護士聽見孕婦發現老公劈腿，小三還在醫院生產。（圖／翻攝Reddit）

記者吳美依／綜合報導

美國一名婦產科護士值班時無意間聽見，一名孕婦在即將臨盆之際，竟發現了老公的婚外情，更糟糕的是，第三者此時也來到同一間醫院生產。她側錄夫妻吵架過程，聽見誇張實情，根本藏不住驚訝表情，忍不住扶額。

影片中，值班護士將鏡頭對著自己的臉龐，她一邊聽著患者與老公爭吵，露出詫異的表情，甚至忍不住扶額。當事夫妻的爭吵聲在背景迴盪，雖然無法確切聽清楚談話內容，只能聽見狂怒的吼叫和咒罵，但下方的文字說明寫道，「當分娩中的母親發現她男人的情婦也在這裡生產」。

影片被分享到電子布告欄系統Reddit，已經累計超過8.2萬則回應、4000多則評論。大多數網友都對於正宮的遭遇感到遺憾，「我甚至不知道在場的護士應該怎麼辦」、「可憐的女人，她壓力已經夠大了」、「我真替她感到難過，在生下他孩子的過程，發現他完全是個人渣。」、「我唯一能聽懂的就是『你他X的是個魯蛇』，說實話，女孩，我完全同意」。