宏都拉斯親台候選人阿斯夫拉逆轉超前　對手控選票數據遭篡改

▲國家黨候選人阿斯夫拉（左）票數反超自由黨候選人納斯拉亞（右），領先約2萬4400票。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

宏都拉斯總統大選進度緩慢，開票率來到約86%，美國總統川普力挺的國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）票數逆轉超前。中間派自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）4日發文指控選舉舞弊，聲稱原本領先的票數遭到竄改，這才讓阿斯夫拉的票數反超約2萬4400票。

路透報導，納斯拉亞自2日以來一直保持領先，但與對手阿斯夫拉之間的差距極小，展開拉鋸戰，但根據最新統計，阿斯夫拉目前以40.27%得票率暫時領先，納斯拉亞則以39.38%緊追在後。

納斯拉亞透過社群平台X發文控訴，在凌晨3時24分左右，顯示選票統計的網站出狀況，數據遭到竄改。納斯拉亞並未提供相關證據，但點名要求調查哥倫比亞公司ASD。

目前大選由阿斯夫拉暫居領先（得票率40.27%），納斯拉亞（得票率39.38%）緊追在後，執政黨自由重建黨的蒙卡達（Rixi Moncada）遠遠落後排名第三。

不過全國選舉委員會（CNE）表示，約有17%選票將進行審查。主席霍爾（Ana Paola Hall）在4日記者會上為選舉程序辯護，約有17%計票出現不一致的情況，將重新計票，但承諾在法定期限12月30日前公布最終結果，呼籲各界保持耐心等待大選結果。

宏都拉斯2023年與台灣斷交，阿斯夫拉與納斯拉亞都曾表示可能恢復與台灣的外交關係。