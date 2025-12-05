小紅書被封「改用什麼App？」　網搖頭曝5特點：台灣找不到才用的

▲小紅書。（圖／路透）

刑事局4日下午公布，因「小紅書」App於國安資安檢測中15項指標全數不合格，且與詐騙案件高度連動、未配合法規要求，因此要「封鎖」小紅書一年。消息一出，就有網友想知道，是否有什麼App可以取代小紅書？結果底下一票網友都點出小紅書的超強功能，直言無法取代。

有網友在Dcard上，以「小紅書要被封了，大家準備用什麼來代替」為標題發文，提到台灣用戶這幾天就會陸續連不上小紅書，如果常瀏覽上面的文章，可能就要找替代平台了。

原PO認為，以美妝、穿搭來說，可能可以查看IG和Dcard；旅遊、美食推薦，則可以查看一些部落格，只是她覺得小紅書的資訊似乎比較密集，且演算法很強大，看過一次就會一直出現。但她也轉念一想，認為這或許是個轉機，可以把流量導回台灣，大家也能支持台灣的創作者。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「老實說個人覺得沒有App可以替代小紅書」、「在小紅書上問任何問題都不會被說伸手文」、「為什麼？連使用的自由都要被限制」、「完了！小紅書大於一切欸，甚至超過IG、脆」、「可以不用IG、FB、Dcard，但不能沒有小紅書，感覺很多國外新知識反而要從小紅書比較容易取得」。

也有網友納悶，小紅書的不可替代性真有這麼高？就有長期使用的網友點出小紅書的強大特點，「它可以以圖搜圖，這個超讚，而且很多台灣沒有的討論在那邊都可以看到」、「主要是那邊人口大，去過、用過等等的人比較多，有更多心得可以參考，而且也有很多馬來西亞、新加坡華人留學生會在上面發表意見，它的大數據推算是真的蠻厲害」。

還有人指出，「他們的很多技能真的比我們厲害太多了，都能找到非常厲害的人」、「我都看彩妝，很多新品發售跟感想以及試色都可以先看看，然後拿圖去問櫃姐」、「我的副業是花藝～上面很多人分享花藝的各種技巧，這些在台灣沒有花錢是不可能學到的」、「我喜歡武打，從很小的時候就學了，他們那的教學比我們完整，要找一個同樣的影片在台灣找不到，尤其是兵器的使用」、「上面有很多二次元跟小眾愛好的分享啊，就是因為在台灣都找不到人討論才用的」。

刑事局指出「小紅書」在台用戶已突破300萬人，自2024年起共涉及1706件詐騙案件，造成超過2億4768萬元財損。更因該平台未設立在台法律代表人，使我方執法單位無法依法調取必要資料，偵辦上形成「實質法律真空」，導致詐欺風險急速擴大。

因此，內政部已啟動《詐欺犯罪危害防制條例》第42條相關規定，對該平台下達「網路解析中止與限制接取」措施，初步規劃為期一年。