死亡健身！「大叔館長」被槓鈴壓胸1下　起身後倒地身亡

▲博物館館長蒙特內格羅，臥推時疑似手沒拿好槓鈴砸胸，起身沒幾秒就倒地，送醫搶救仍被宣告不治。（圖／翻攝自Instagram／francnews）

巴西一名55歲男子蒙特內格羅（RonaldMontenegro）是博物館館長，平日熱愛健身，但最近他在健身房進行臥推時，疑手沒拿好槓鈴，使其滑落重壓胸口，他起身沒幾秒就倒地；即便工作人員立即上前急救，他仍不幸身亡。

根據外媒《每日郵報》報導，來自巴西奧林達的蒙特內格羅是一名業餘健力愛好者，也是當地知名Palacio dos Bonecos Gigantes博物館的館長。蒙特內格羅在12月1日到常去的健身房「RW Academia」運動，他如往常進行臥推，但疑因失手讓槓鈴滑落胸前發生意外。

從健身房監視器畫面顯示，蒙特內格羅被槓鈴重擊胸口後，當下還能自己坐起來和站起身，但臉色明顯痛苦，結果起身走2、3步就倒下，旁邊的人也立刻上前關心；報導中指出，工作人員和其他民眾立即查看他的狀況，蒙特內格羅被緊急送往附近醫療中心，但仍宣告不治。

經當地警方調查後確認這是一場意外事故，健身房事後也在社群發聲表達哀悼，並強調「當時團隊立即提供協助並聯繫專業醫療資源」，對於無法挽回蒙特內格羅的生命深感悲痛，也承諾會全力協助死者家屬。

至於蒙特內格羅任職的博物館也發布聲明哀悼，「我們失去的不只是領導者，更是一位朋友、創作者與文化守護者。他的熱情與願景將永存於這座城市與嘉年華文化之中。」博物館也宣布停業至12月5日，以示尊重。

蒙特內格羅的家屬則對事故提出疑慮，認為健身房未充分落實安全流程。有一名不具名親屬指出，蒙特內格羅長期訓練保持健康，而臥推屬高風險動作，「需要教練在旁盯場」，但從監視器畫面卻沒看到旁邊沒有教練協助，故呼籲健身房應加強相關預防措施，避免悲劇重演。

