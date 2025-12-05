　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本擬收緊歸化門檻　居住年限提高至「10年以上」

▲▼日本護照。（圖／CFP）

▲日本政府將收緊外國人歸化取得日本國籍的標準。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

日本政府將收緊外國人歸化取得日本國籍的標準，考慮把現行「居住滿5年」的規定，實質調整為「原則上需居住10年以上」。政府與自民黨多名相關人士4日透露，相關方針將納入明年1月制定的「外國人政策基本方針」中。

根據《每日新聞》報導，現行制度中，申請「永住許可」需在日本居住10年以上，而申請歸化僅需5年，被質疑標準不一致，引發政府與執政黨內部討論。自民黨4日舉行政策會議，政府已在會中正式提出此一修正方向。

日本《國籍法》規定，取得日本國籍除居住年限外，還須符合「品行良好」、「具備本人或配偶的資產或技能以維持安定生活」等多項條件，且最終審查結果具有高度裁量空間。

政府表示，此次將不修改國籍法中「5年以上居住」的法條，而是透過行政操作，將實際審查標準拉長至10年以上。

儘管有意見認為，歸化申請還需具備日常生活無障礙程度的日語能力，相較之下條件未必比永住權寬鬆，但自民黨內部人士強調，為了與永住制度一致，有必要延長居住年限。

針對國籍取得條件的檢討，其實自石破茂擔任首相時期就已啟動。今年9月，日本維新會也在政策提言中指出，國籍比永住許可更具法律地位，卻出現申請條件較寬的倒置現象，呼籲政府進行調整。

根據法務省統計，2024年共有1萬2248人提出歸化申請，其中8863人獲准取得日本國籍。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小紅書拒配合打詐！　綠曝Line、Meta都配合：為何要給例
快訊／35歲女開遊覽車撞機車！　騎士當場死亡
鯛魚排抽驗出大包！　漁民阿伯「大度不提告」：以後注意就好
快訊／8歲兒被爆霸凌同學　賴瑞隆道歉自責：先動手就是不對
突禁小紅書惹議　總統府：尊重、支持內政部決策
快訊／TWICE大巨蛋加場4萬票秒殺！　粉絲崩潰轉圈圈
快訊／逢甲商圈驚悚墜樓！　男頭部重創慘死
《信號2》恐永遠石沉大海！　網崩潰：我等了10年
勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

鄭麗文接受紐約時報專訪：時間不站在台灣這邊

日本擬收緊歸化門檻　居住年限提高至「10年以上」

馬克宏爆警告澤倫斯基　領土談判「川普恐背叛烏克蘭」

距台僅110km！　日本2026在與那國島部署「防空電子戰部隊」

疑是中國遊客　高松城遺跡石牆被塗鴉「小日本」

宏都拉斯親台候選人阿斯夫拉逆轉超前　對手控選票數據遭篡改

美財長：「美國是中國盟友」也是台灣盟友　強調台灣晶片重要性

槍殺安倍晉三後首度道歉！　山上徹也感謝政府下令解散統一教

俄羅斯封鎖Snapchat！限制FaceTime　稱為防止恐怖活動

川普政策奏效！美中貿易縮水25％　美貿易代表：正確方向

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

國道豐原死亡車禍

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

鄭麗文接受紐約時報專訪：時間不站在台灣這邊

日本擬收緊歸化門檻　居住年限提高至「10年以上」

馬克宏爆警告澤倫斯基　領土談判「川普恐背叛烏克蘭」

距台僅110km！　日本2026在與那國島部署「防空電子戰部隊」

疑是中國遊客　高松城遺跡石牆被塗鴉「小日本」

宏都拉斯親台候選人阿斯夫拉逆轉超前　對手控選票數據遭篡改

美財長：「美國是中國盟友」也是台灣盟友　強調台灣晶片重要性

槍殺安倍晉三後首度道歉！　山上徹也感謝政府下令解散統一教

俄羅斯封鎖Snapchat！限制FaceTime　稱為防止恐怖活動

川普政策奏效！美中貿易縮水25％　美貿易代表：正確方向

人類創作地位被挑戰？黃仁勳：未來兩三年90%新知識將由AI生成

支付寶大當機！客服被投訴到癱瘓　阿里系淘寶閒魚也跟著崩

為湖人勝利犧牲！詹皇連1297場神紀錄中斷　八村壘曝絕殺前對話

國道行車飛來塑膠袋！駕駛冷靜「盲開28秒」　嚇出一身汗

體育生說不！想證明體育班不是猴子　卻被教練要脅退隊

體育生說不！學姐受教練指示圍毆霸凌　要她睡地板

體育生說不！教練恐嚇退隊就找黑道斷手指

男國3草屯路段自撞「車子橫路中」害3車連環撞　零件噴滿地

才剛宣布開唱！　炎亞綸首場曼谷演唱會「不可抗力」延期

體育生說不！籃球隊入監獄　她被恩准「跪」在鐵櫃裡睡覺

小S為台北101宣傳片配音 一度哽咽說不出口「緊緊擁抱」

國際熱門新聞

美對中制裁、重大出口管制喊卡　原因曝光

川普簽《台灣保證法案》　美前外交官揭真正目的

20萬健身網紅慘了！　老婆爆料他性侵未成年

名古屋命案　嫌：想讓死者丈夫嚐盡育兒苦頭

黃仁勳挑戰美AI晶片禁令　警告「AI版一帶一路」

「大叔館長」被槓鈴壓胸1下　起身後倒地身亡

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

降息預期升高美股幾平盤　Meta漲超3%推升標普500

川普嗆「將付出慘痛代價」　宏都拉斯總統大選遭疑作票

蘋果失寵？日本iOS市占率被Android超車

美議員批黃仁勳「非可信來源」　提案禁輝達晶片銷陸

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

USGS罕見誤判？內華達突報5.9強震又秒刪

黃仁勳非可信來源　美參院封殺輝達對中出口

更多熱門

相關新聞

距台僅110km！日本與那國島部署「電子戰部隊」

距台僅110km！日本與那國島部署「電子戰部隊」

日本防衛省4日首度在距離台灣僅110公里的沖繩縣與那國島召開居民說明會，宣布2026年度將在當地部署「防空電子戰部隊」，擴充與那國駐屯地周遭海空域的對應能力，引發外界關注。這個位於日本最西端的戰略要地，一旦「台灣有事」，台海發生衝突，恐將成為第一線戰場。

高松城遺跡石牆被塗鴉「小日本」

高松城遺跡石牆被塗鴉「小日本」

安倍晉三槍手首度向遺屬道歉！

安倍晉三槍手首度向遺屬道歉！

陸又投訴「台灣有事」　日駐聯合國大使回應

陸又投訴「台灣有事」　日駐聯合國大使回應

日啟動南鳥島稀土開發　嚴密監控防中干擾

日啟動南鳥島稀土開發　嚴密監控防中干擾

關鍵字：

日本國籍歸化日本日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

粿粿傳與范姜談定離婚協議　「范姜不會再咬王子」

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

《信號》趙震雄遭爆「曾偷車性侵」多次涉案

即／衛生局鯛魚排藥檢搞烏龍　陳其邁道歉

利菁曬聚餐照！　「6大天后一字排開」

台女月薪3萬嫌水電工髒又臭　一聽真實收入秒改口

「台灣封小紅書」登微博熱搜　陸網笑了

更多

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

國道豐原死亡車禍

國道豐原死亡車禍

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面