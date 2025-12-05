日本擬收緊歸化門檻　居住年限提高至「10年以上」

▲日本政府將收緊外國人歸化取得日本國籍的標準。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

日本政府將收緊外國人歸化取得日本國籍的標準，考慮把現行「居住滿5年」的規定，實質調整為「原則上需居住10年以上」。政府與自民黨多名相關人士4日透露，相關方針將納入明年1月制定的「外國人政策基本方針」中。

根據《每日新聞》報導，現行制度中，申請「永住許可」需在日本居住10年以上，而申請歸化僅需5年，被質疑標準不一致，引發政府與執政黨內部討論。自民黨4日舉行政策會議，政府已在會中正式提出此一修正方向。

日本《國籍法》規定，取得日本國籍除居住年限外，還須符合「品行良好」、「具備本人或配偶的資產或技能以維持安定生活」等多項條件，且最終審查結果具有高度裁量空間。

政府表示，此次將不修改國籍法中「5年以上居住」的法條，而是透過行政操作，將實際審查標準拉長至10年以上。

儘管有意見認為，歸化申請還需具備日常生活無障礙程度的日語能力，相較之下條件未必比永住權寬鬆，但自民黨內部人士強調，為了與永住制度一致，有必要延長居住年限。

針對國籍取得條件的檢討，其實自石破茂擔任首相時期就已啟動。今年9月，日本維新會也在政策提言中指出，國籍比永住許可更具法律地位，卻出現申請條件較寬的倒置現象，呼籲政府進行調整。

根據法務省統計，2024年共有1萬2248人提出歸化申請，其中8863人獲准取得日本國籍。