川普簽《台灣保證法案》　美前外交官揭真正目的

▲▼美國總統川普正式簽署法案，在歷經43天之後，終於結束了該國史上最長的聯邦政府「關門」危機。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普（Donald Trump）簽署「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢討與台灣的交往規範，並提出解除限制的計畫。智庫專家指出，此法案意在促進官員重新評估政策是否符合美國利益，並可能改變既有作法。

前美國外交官辛格頓（Craig Singleton）認為，這項法案看似程序性，但實際影響深遠。辛格頓表示，法案的核心是要求國務院不再因循守舊，而是基於當前國家利益來重新檢視對台交往方式。他認為，這為美國官員提供了一個反思和改進的契機，並有助於強化美台合作。

然而，法案的落實仍需觀察。根據《中央社》報導，美國企業研究所（American Enterprise Institute）資深研究員庫伯（Zack Cooper）指出，川普政府在推進與中國的貿易談判中，可能會避免採取刺激北京的舉動。他認為，白宮希望確保美中會談順利進行，因此短期內放寬限制的可能性不高。但美方在安全領域的支持依然堅定，例如台灣的軍售計劃仍未受影響。

隨著「台灣保證實施法案」正式成為法律，美國對台政策進一步明確。共和黨眾議員華格納（Ann Wagner）強調，中國試圖擴大在印太地區的影響力，但美國將與台灣站在同一陣線，防止任何破壞區域穩定的行動。該法案的通過，象徵美國在台海問題上的立場更加堅定，也為川普政府的友台政策奠定了基石。

美「台灣保證法案」　北京回應

美「台灣保證法案」　北京回應

美國參眾兩院22日通過年度撥款法案，也包括「台灣保證法案」，待總統簽署後生效。對此，大陸外交部發言人汪文斌稍早回應稱，台灣問題事關「中國主權和領土完整」，敦促美方停止插手，以免進一步損害中美合作和兩國關係的大局。

美國會通過「台灣保證法案」

美國會通過「台灣保證法案」

新華社：中方必作出有力回應

新華社：中方必作出有力回應

