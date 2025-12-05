台女月薪3萬「嫌水電工低薪」髒又臭　一聽真實收入秒改口

記者柯沛辰／綜合報導

裝修媒合平台「師虎來了」近日貼出街訪影片，詢問街頭的台灣女生「妳們會不會喜歡水電師傅？」但2名女生認為髒、臭、低薪、沒讀書，沒想到一名年輕的水電師傅隨即現身打臉，不僅打破女方刻板印象，而且女生聽完薪水，還立即表示願意當朋友。

「師虎來了」街訪2位台灣女生「會不會喜歡水電工」，2名女生直言不諱，因為印象中水電師傅不乾淨，「沒讀那麼多書的人才會做水電。」女主持人澄清，其實水電師傅平時也會把自己整理得很乾淨。

女生聽完又問「賺得多嗎？賺得多是多少？」女主持人先是反問「方便請問您的薪資嗎？」女生用手比出一個「3」，暗示自己月薪3萬左右，隨後女主持人保證「一定是妳的1倍到2倍以上！」

此時，被安排埋伏在旁的年輕水電師傅現身，打破2名受訪者刻板印象。女主持人再次詢問，「妳會覺得他很髒很臭嗎？想跟這位水電師傅當做朋友嗎？」沒想到女生又再問了一次「確定薪水真的有...」讓女主持人受不了直呼「有啦！」女生隨即表示願意當朋友。

PTT鄉民看完影片紛紛直呼：「傻傻的，未來的新貴」、「水電一個月賺你一年」、「水電不會被AI取代」，還有人感嘆：「書唸一堆，還賺輸水電的怎麼辦？」、「認識的水電預約都要排2週起跳」、「我們社區合作的女水電 一趟3000起跳要排修至少一星期後」。

對此，「師虎來了」表示，街訪旨在捕捉社會上多元、甚至是衝突的聲音。街訪的魅力就在於能夠搜集到各式各樣的聲音和想法，無論這些觀點是否與所有人的認知相同，但他們確實都代表了社群中的某種真實，影片目的是鼓勵對話，希望網友不要謾罵、人身攻擊，尊重所有人。

▼台女街訪直呼水電工低薪，PTT鄉民直呼「傻傻的」。（示意圖／取自Pixabay）