哈利王子吐槽川普！　嗆美國人「選了一個國王」被噓

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Marle）脫離英國王室、與一雙兒女住在美國加州有5年時光。近日他突襲美國《CBS》深夜脫口秀節目《荷伯報到》（The Late Show with Stephen Colbert），狂飆政治哏，不只戲稱美國人「痴迷英國王室」，更直接嗆美國總統川普（Donald Trump），指美國人「選了一個國王」，讓現場觀眾聽得到抽一口氣、噓聲四起。

哈利王子政治、時事哏狂飆？ 觀眾聽了倒抽一口氣

《荷伯報到》最新一集於3日播出，主持人史蒂芬荷伯（Stephen Colbert）才剛抱怨市面上那些「粗枝濫造的王室題材耶誕電影」時，哈利王子突然走上舞台，假裝迷路，表示自己是來試鏡那部名為《薑餅王子拯救內布拉斯加的耶誕節》（The Gingerbread Prince Saves Christmas in Nebraska）的虛構耶誕電影。

荷伯問道，為什麼真正的王子要演耶誕電影？哈利順勢吐槽：「因為你們美國人超愛看耶誕電影，也超愛我們王室啊，不是嗎？」荷伯反駁稱：「沒有那回事」，哈利立刻說：「真的嗎？我還聽說……你們最近選了一個國王。」話一說完，現場觀眾驚呼連連，不少人馬上對哈利狂噓。荷伯聽完乾笑回應：「他說得有道理啦。」

哈利的吐槽其實也是有依據，因為川普今年多次在自家社群平台Truth Social暗示自己像國王，白宮官方社群網站甚至分享他戴皇冠的惡搞版雜誌封面，結果引發全美各地出現「無王」（No Kings）抗議活動。

哈利的脫口秀段子還沒結束，接著他繼續假裝自己真的很想演耶誕電影，更列舉自己願意努力做的事：「我可以自己錄試鏡帶、可以自己買機票去面試、我甚至可以和白宮和解一場無根據的訴訟……你們電視台不是都這樣？」

這句話是在暗酸《CBS》電視台與川普今年7月的1,600萬美元和解案，川普當時控訴節目《60分鐘》利用剪接，把他的政敵、美國前副總統賀錦麗的受訪內容「剪得不一樣」，有誤導觀眾意圖。

荷伯聽了急忙澄清：「我可沒做那些事。」哈利秒回：「或許這就是你被『取消』的原因。」觀眾瞬間爆笑，因為《CBS》在與川普和解後不久，宣布《荷伯報到》將停播，雖然官方說法是財務考量，但荷伯本人暗示這與川普脫不了關係。節目最後，舞台上飄下假雪，哈利與荷伯尷尬相擁，結束這場深夜段子。

哈利和川普有什麼恩怨？ 他是有多討厭梅根？

事實上，川普討厭哈利與梅根，早就不是新聞，去年他在競選時，曾放話當選後要把哈利驅逐出境，因為哈利曾在回憶錄中自爆吸毒史，他不會像前總統拜登一樣袒護哈利。但川普今年初受訪時改口稱：「我不會趕走哈利，因為他老婆已經夠麻煩了，她糟透了。」今年9月，川普到英國進行國是訪問，在國宴中大讚英王查爾斯三世「有一個優秀的兒子」，指的是威廉王子，被外界解讀他是刻意忽略哈利。

值得一提的是，哈利登上《荷伯報到》前，節目釋出的預告片就率先引爆討論。影片中，他和荷伯模仿實境秀《英國烘焙大賽》爆紅的對嘴片段。哈利假裝詢問：「如果我把你當國王伺候一天，你希望我做什麼？」荷伯回答「做烘焙吧？」但哈利卻一直聽成「乞求」（beg），兩人相互誤會、一來一往，最後假笑收場。《荷伯報到》官方IG分享預告片後，梅根更轉發到限時動態，引發熱議。

而在節目之外，《每日郵報》同時披露哈利的岳父湯瑪士馬可（Thomas Markle）在菲律賓動了3小時手術，目前仍在加護病房，恐需再進行血栓手術，家人喊話梅根「展現一點同情心」。



