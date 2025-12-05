　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不只一人受害！賴瑞隆兒涉「校園霸凌3同學」　校方還原時間軸

▲民進黨立委賴瑞隆。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲民進黨立委賴瑞隆。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

高雄一所國小爆出校園衝突案，民進黨立委暨高雄市長準參選人賴瑞隆8歲兒子被控多次攻擊同學，包含女同學遭堵廁所12分鐘、嗆「出來就打死你」等情節，引發家長不滿，也讓校方處理態度備受質疑。校方4日晚間出面還原時間軸，並證實除女同學外，還有兩名學生受影響，共涉及3案。

校方指出，主事件發生於10月16日，賴姓男童與黃姓女同學在跑道發生肢體衝突，雙方互相攻擊，女同學躲入廁所後仍遭賴生在門外叫囂、恐嚇長達12分鐘。學校10月28日得知後啟動通報，女童家長並於11月26日針對黃姓兄妹兩人正式提出霸凌調查。

此外，校方表示，黃姓女童曾反映賴生罵她「神經病」，其母也指出哥哥之前同樣遭罵，兩案均被列入調查。12月2日又發生新衝突，賴生在體育課中故意踢了另一名徐姓學生，造成臉頰挫傷，家長帶孩童驗傷後，醫院啟動社政通報，但家長尚未提出霸凌調查。

面對外界關注，賴瑞隆晚間發聲明證實孩子涉及校園衝突，強調會全力配合學校釐清真相，也會加強引導孩子尊重同儕、培養同理心與負責態度。他呼籲社會「給予必要的教育與輔導空間」，讓事件朝正向方向處理。校方則承諾調查全程公開、公正，並持續與雙方家長溝通。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
桃園工人清洗化學儲槽「掃到撒旦之母」被炸飛　頭部破裂亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不只一人受害！賴瑞隆兒涉「校園霸凌3同學」　校方還原時間軸

談2026藍白合作　柯文哲直言「規則清楚就好」：別再讓趴數

賴清德喊願助中國解決經濟問題　柯文哲驚：賴清德通匪！

親自開疆闢土？　柯文哲突自爆：自動請纓住南部

黃國昌「一副要被抓去的樣子」　柯文哲擔憂：還吹牛D槽很滿

合體黃國昌痛批賴清德　柯文哲：總統竟變台灣分裂最重要原因

快訊／市長參選人之子涉霸凌！8歲童被堵廁所12分鐘　賴瑞隆回應了

談1.25兆軍購特別預算　柯文哲：花錢也沒辦法買到和平

柯文哲自曝險被高檢署通緝令　關押北所遇警衛哭喊「阿北加油」

快訊／內政部宣布「封鎖小紅書」1年　數發部晚間說明

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

國道豐原死亡車禍

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

國1凌晨重大車禍「33歲駕駛亡」　事發過程曝

女子高樓爬牆直擊

不只一人受害！賴瑞隆兒涉「校園霸凌3同學」　校方還原時間軸

談2026藍白合作　柯文哲直言「規則清楚就好」：別再讓趴數

賴清德喊願助中國解決經濟問題　柯文哲驚：賴清德通匪！

親自開疆闢土？　柯文哲突自爆：自動請纓住南部

黃國昌「一副要被抓去的樣子」　柯文哲擔憂：還吹牛D槽很滿

合體黃國昌痛批賴清德　柯文哲：總統竟變台灣分裂最重要原因

快訊／市長參選人之子涉霸凌！8歲童被堵廁所12分鐘　賴瑞隆回應了

談1.25兆軍購特別預算　柯文哲：花錢也沒辦法買到和平

柯文哲自曝險被高檢署通緝令　關押北所遇警衛哭喊「阿北加油」

快訊／內政部宣布「封鎖小紅書」1年　數發部晚間說明

「台灣封鎖小紅書」衝微博熱搜第一　陸網笑了：兩岸真的是一家人

不只一人受害！賴瑞隆兒涉「校園霸凌3同學」　校方還原時間軸

USGS罕見誤判？內華達突報「規模5.9強震」又秒刪　網瘋猜1原因

《寶可夢》卡牌「化石盔」飆漲　玩家囤1748張遭網酸：牟取暴利

Audi「新世代TDI柴油V6引擎」亮相！A6房車＆Q5休旅率先搭載

全台第一家！　日月光中壢廠獲永續經營級防火標章殊榮

網路詐騙「最多通報平台」臉書30天破5萬件　Threads排行第二

馬防部中士為6萬淪共諜！竟因「抖內女直播主欠債」　遭求刑12年

粉絲神還原「寶可夢圖鑑」！卡牌、玩偶秒辨識哪隻寶可夢網驚呆

鹹粥嬤愛孫回來了？10詐欺犯刑滿歸台　小三通驚現「無證遣返客」

小S為台北101宣傳片配音 一度哽咽說不出口「緊緊擁抱」

政治熱門新聞

快訊／內政部禁小紅書　數發部晚間說明

即／市長參選人之子涉霸凌！賴瑞隆回應了

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

備戰三鶯線通車！新北捷運招募108專才　起薪上看7.5萬元

談2026藍白合作　柯文哲直言「規則清楚就好」：別再讓趴數

清潔員送拾荒婦32元電鍋遭判刑 　藍議員力挺上訴：費用我全出

賴清德喊願助中國解決經濟問題　柯文哲驚：賴清德通匪！

黃國昌「一副要被抓去的樣子」　柯文哲擔憂：還吹牛D槽很滿

李四川回年輕女主持「可能雪寶聽不懂」　議員：老藍男性平該補修

初選民調賴瑞隆看好度41.3%排第一

親自開疆闢土？　柯文哲突自爆：自動請纓住南部

賴瑞隆兒涉校園霸凌3同學！校方還原時間軸

合體黃國昌痛批賴清德　柯文哲：總統竟變台灣分裂最重要原因

賴清德：中國經濟非常不好　習近平不該擴張領土！應把人民顧好

更多熱門

相關新聞

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

高雄市衛生局於全聯抽驗「台灣鯛魚排」，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，但全案卻是一場烏龍，竟是一名已離職女研究員人為錯誤導致數據被放大10倍。衛生局今（4）日將全案移送檢調偵辦，警方晚間已找到陳姓女子，已赴陳女住家，預計將她帶回以釐清過程。

台灣鯛「驗出禁藥」是烏龍！高市要究責

台灣鯛「驗出禁藥」是烏龍！高市要究責

即／市長參選人之子涉霸凌！賴瑞隆回應了

即／市長參選人之子涉霸凌！賴瑞隆回應了

即／鯛魚排禁藥出大包　警緊急協尋女研究助理

即／鯛魚排禁藥出大包　警緊急協尋女研究助理

即／高雄衛生局鞠躬道歉！全案移送檢調

即／高雄衛生局鞠躬道歉！全案移送檢調

關鍵字：

高雄校園霸凌賴瑞隆兒童衝突校方調查

讀者迴響

熱門新聞

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

快訊／內政部禁小紅書　數發部晚間說明

陸軍出包！砲彈偏飛連撞3民宅　牆倒了

即／市長參選人之子涉霸凌！賴瑞隆回應了

女墜落大樓摔進4樓陽台！住戶驚見陳屍嚇傻

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

最難搞大男人星座 Top 3

國1車禍1死10傷！特斯拉駕駛家屬：想閃被拉回

張鈞甯認「沒收到邱澤喜帖」

即／高雄衛生局鞠躬道歉！全案移送檢調

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

男帶槍吃黑輪裝老大　台中警掌握身份：是BB槍

更多

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

國道豐原死亡車禍

國道豐原死亡車禍

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面