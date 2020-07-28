　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普頻失言、同黨議員飆罵「婊子」　CNN：共和黨正在流失女性選民

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲CNN記者指出，美國總統川普（Donald Trump）與共和黨正在流失女性選民。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國總統川普過去屢次被批評性別歧視、失言，同黨的佛州眾議員約霍（Ted Yoho）上周也爆出飆罵女議員是「婊子」的醜聞，引發風波。CNN政治記者雷斯頓（Maeve Reston）認為，川普等人似乎無法學到教訓，平等、尊重對待女性，也因此使得共和黨不斷流失女性選民，若11月敗選也在意料之內。

約霍被指控24日大罵民主黨籍紐約眾議員歐加修─寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）是「該死的婊子」，他最後公開道歉，但堅稱「沒有人遭到劈頭挨罵、霸凌或攻擊」。

川普在推特上分享一篇社論時，改變了原文使用的「女性」一詞，大讚表示「美國郊區的家庭主婦必須閱讀這篇文章」。他曾說#Metoo運動對於年輕男性而言是一個「非常可怕的時光」，21日被問及英國名媛麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）時，祝福對方「一切都好」，但此人卻是涉入未成年少女性交易仲介的嫌犯。

雷斯頓指出，川普長期以來有著貶低女性、性別歧視的黑歷史，面臨女性的挑戰時，會出言霸凌或污辱對方，甚至面臨性侵指控。各政治立場的許多女性選民都曾提到，她們不喜歡川普的粗魯與性別歧視語言，也討厭總統改變了美國社會的溝通方式，「想到什麼就說什麼」，不論內容多麼傷人或具有冒犯性。

▲▼ 美國總統川普,美國前副總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普在多項全國民調中都落後民主黨參選人、美國前副總統拜登（右）。（圖／達志影像／美聯社）

根據《華盛頓郵報》與ABC電視台聯合民調的最新結果，川普在女性選民支持率方面落後拜登25％。在白人女性中，拜登贏得50％，川普僅拿下46％。另據昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）7月中的全國民調，拜登獲得59％女性選民支持，超過民主黨前總統歐巴馬於2008年創下的紀錄，川普卻只拿下31%。

CNN記者、分析師恩頓（Harry Enten）曾說，川普向來主打經濟政策與優勢，但這一點對於2020年大選沒有助力；美國人民此刻最關心的是疫情議題，選民在防疫方面卻比較信任拜登，拜登很大程度上因此穩定領先。

CNN民調與選舉分析部主任阿吉斯塔（Jennifer Agiesta）根據該電視台26日公布的民調結果指出，拜登在密西根州、亞利桑那州、佛羅里達州等搖擺州取得優勢，很大一部分必須歸功於他在女性選民中所獲得的支持。

▲▼美國總統川普主持白宮記者會，身後一幅標示疫情熱點的美國地圖。（圖／路透）

▲川普本周推出許多政策，試圖拉攏女性選民，但防疫失敗仍成為致命傷。（圖／路透）

川普本周推出幾項政策，希望拉攏女性選民，包括極具爭議的「傳奇行動」（Operation Legend），派遣聯邦探員到大城市裡解決暴力犯罪，以及挹注1050億美元協助學校重啟。儘管政府宣稱疫情已獲控制，返回學校與工作崗位都是安全的，但民調結果顯示，大多數家長仍不放心孩子回到教室上課。

馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）也批評，當局宣稱州長擁有一切所需資源，事實卻不是如此，有些州就連檢測都要等待10天以上，川普上周甚至還提到要削減檢測項目經費。他認為，聯邦政府真正應該關注的是「確認病毒在哪裡，追蹤接觸史」，阻止疫情傳播。

▲川普6月20日到奧克拉荷馬州土爾沙市舉辦造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普6月20日到奧克拉荷馬州舉辦造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

雷斯頓認為，儘管民主黨2018年女力崛起，在眾議院注入新流，但川普與約霍的行徑似乎推翻了上述成果，也顯示出共和黨還是學不會如何平等對待女性，在家庭、專業領域尊重女性的工作與尊嚴。

雷斯頓指出，川普從沒想過如何彌補因流失女性選民而丟掉的優勢，他與約霍等人犯下的錯誤太多，把共和黨也拖下水，如果女性在11月大選挺身而出，替民主黨帶來勝利，沒有人會感到訝異。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
動滋券400萬幸運兒如何領？　簡單一次看懂
動滋券身分證尾數「4」才7.69％　中籤率超低有原因
中威力彩　陳先生捐「2台賓士CLA」瘋傳！1.6萬人留言慘了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／伊朗西部工業區「儲油槽爆炸」延燒6車！　烏黑濃煙竄天

川普連任替中國帶來「國際優勢」！　學者：北京希望他勝選

美中緊張！學者點出「北京戰略失誤」：疏遠華府「頭號友好支持者」

「買土地可娶我小姨子！」大眼清秀妹照片曝光…掀轟動：已2男求婚

惡魔男「性侵71歲嬤」再舉滅火器狂毆致死！犯案後呆坐客廳　衣服全沾血

全球民調：德國連續3年蟬聯「最受讚賞國家」！　美中俄爭第二

62歲戀童伯「蹂躪5歲小女孩」　百人衝警局燒車怒吼：私刑！

孕媽臨盆…驚覺老公劈腿「小三也在同醫院生產」！護士嚇到扶額

美媒爆「蓬佩奧角逐2024總統大位」！軍人出身勇闖政壇　超硬後台曝光

她每月「經血敷臉30分鐘」：肌膚滋潤透亮！曝神秘儀式…月事變超順

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

【社畜時代】是來上班還是來玩的 現在工讀生素質...?｜EP.241

潘瑋柏「結婚一定會講」許諾公開　老婆Luna成出道唯一認愛對象

威力彩31億獎號出爐！　一注中這7碼帶走史上最高獎金

周杰倫首開直播！「半小時斗內1億」　Live變魔術…「Mojito材料」都來了

【社畜時代】職場自保是必須 小心賤人弄死你｜EP.257

惡徒開車「衝撞綿羊」！1死2命危慘遭焚燒...農場主人痛訴：還有8隻不見

18歲弟拜訪好友「卻被熟女媽勾引」　絲質睡衣肩帶故意滑落…秒吞禁果轉大人

南韓變態噁警官！遭爆「淫威」性侵脫北女19個月12次...同事包庇全裝傻

川普頻失言、同黨議員飆罵「婊子」　CNN：共和黨正在流失女性選民

手遊「絕地求生」危險了！印度再監控250款中國App　可能列禁用名單

澳媒踢爆「中國＆巴基斯坦」合作研發生化武　2國憤怒反擊：假消息！

全球新冠確診「6週翻倍」！　WHO料維持國際公衛緊急事件

若美軍重返菲國駐紮...杜特蒂語出驚人：菲律賓人會滅絕！

日女高中生異想天開「在家偷種大麻」　家人同住3個月毫不知情

杜特蒂承認在南海打不過中國　向習近平尋求新冠疫苗

修但幾勒！路霸小食蟻獸「大字形」飛撲　下秒反差笑翻網

藥華藥抗疫新藥研發計畫　獲CDE選為指標型諮詢輔導專案

北市居家檢疫補助核准1千萬元　8月預算見底再加碼延長

3.1萬坪新北最大宏匯廣場7/31試營運　亮點搶先看

高雄租金補貼大鬆綁　月收32K也能申請

蘇澳海洋嘉年華8月初登場！玩立槳、逛市集、聽音樂瘋玩蘇澳　明星卡司曝光

暴龍開季前因失去雷納德遭看衰　范弗利特：很可笑

曾搶新光千金豪宅…20年後再闖長興老董家！他扯：我有偷竊癖　法官不領情

卡關嚴重拖累英特爾！台積電不只吃7奈米訂單　傳5、3奈米CPU也有望奪下

颱風窩報到！周日起先變天「2降雨熱區」曝　一張圖看最新發展

國際熱門新聞

「買土地可娶小姨子」另類廣告掀轟動

波特蘭裸體雅典娜　身分曝光了！

iPhone12「海軍藍」外流　低調奢華取代夜幕綠

台積電ADR猛漲12.65％再創新高！美股漲收

「2020年全球過半人口染疫！」日30年前老報紙神預言

印尼10萬確診！部長籲：以台灣為榜樣

WHO認「新冠肺炎是最嚴重緊急狀況」讚中國超棒！

成都閉館 林杰偉莊祖宜夫婦告別

疫情干擾　日振興國旅未見人潮

1天接15客！妙齡女被騙到英國賣淫

強奪13歲妹初夜搞大肚子　想賴帳卻遭胎兒DNA打臉

美生技廠疫苗最後階段！針對3萬人體試驗

白宮經濟顧問：歐布萊恩感染源來自女兒

他好心扶酒醉屁孩　慘遭「3腳踩斷脊椎斬首」

更多熱門

相關新聞

學者：川普連任　替中國帶來優勢

學者：川普連任　替中國帶來優勢

美、中關係近日降到冰點，雙方上周互關領事館，進一步加劇局勢。政治諮詢公司Stratfor戰略分析資深副總裁貝克（Rodger Baker）於27日分析，北京希望美國總統川普連任，因為這將帶給中國國際優勢。美國前東亞與太平洋事務卿副助理福克斯（Michael Fuchs）指出，華府對於中方的反制政策並不明確，令人擔憂。

痛批熱門趨勢「噁心」！川普再槓推特

痛批熱門趨勢「噁心」！川普再槓推特

川普3月來在佛州沒贏過拜登！

川普3月來在佛州沒贏過拜登！

英媒曝：強生「超希望」川普敗選

英媒曝：強生「超希望」川普敗選

川普為連任不惜政治豪賭？

川普為連任不惜政治豪賭？

關鍵字：

CNN川普約霍共和黨

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

泰移工確診！科技大廠急公告：別前往桃園

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

動滋券電腦抽籤出爐28日簡訊通知

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

2天增9境外移入　醫曝「台灣誇張現況」：超級警訊！

王瞳、艾成今登記結婚！

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

花200元中15億！得主「投注方式」曝光

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

即／威力彩31億2注均分　終結47連槓

快訊／再增5例境外移入指揮中心1400記者會說明

高雄總圖爆偷拍！少男自慰片全PO網　警急介入調查

汪跟別人男友視訊　忌妒臉超爆笑

萌妹提筆畫主子肖像　貓乖乖不動

更多

最夯影音

更多
觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴
中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面