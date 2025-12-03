川普嗆「將付出慘痛代價」　宏都拉斯總統大選遭疑作票

▲宏都拉斯中間右派反對黨自由黨候選人納斯拉亞微幅領先。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

宏都拉斯總統大選計票系統因「技術問題」中斷更新一天後，選情再度出現微妙變化，保守派「自由黨」候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）在最新公布的計票結果中，領先「國家黨」候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）近9000票，而阿斯夫拉正是美國總統川普公開背書的對象。川普稍早更警告，若宏國有人試圖改變選舉結果，「將會付出慘痛代價」。

綜合外電報導，宏國全國選舉委員會（CNE）於2日下午重新更新計票結果，目前已完成66.5%計票。中間偏右的自由黨納斯拉亞拿下84萬4432票、得票率40.13%；右派國家黨的阿斯夫拉則獲得83萬5544票、得票率39.71%，雙方仍呈現拉鋸態勢。執政黨「自由與重建黨」（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則暫居第三。

先前選委會設置的官方開票網站自1日中午起發生「技術問題」而全面當機，導致選情極度膠著之際，外界完全無法得知最新票數動向，引發社會不安與政治陣營間高度緊張，網站當機前，阿斯夫拉僅以515票領先納斯拉亞。選委會表示，已要求負責系統的外包公司盡速修復，同時開放媒體在點票現場即時查閱資訊，以確保透明度。

在計票網站癱瘓期間，川普於社群平台「真實社群」（Truth Social）發文宣稱，「看起來宏都拉斯正在試圖更動總統選舉結果，如果他們這麼做，將會付出慘痛代價」。川普日前公開力挺阿斯夫拉，並稱他是唯一能與華府合作的候選人。

選情膠著之際，兩大保守派陣營也各自公布自家管道取得的票數，互稱領先，造成資訊更形混亂。值得注意的是，納斯拉亞先前曾與現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）既是對手也是盟友，並曾短暫擔任副總統，使其政治光譜具一定彈性。

另有美國官員證實，因販毒案判刑45年的宏國前總統賀南德茲（Juan Orlando Hernández）已在川普特赦後獲釋，消息於計票爭議期間曝光，為宏國政治局勢再添敏感變數。

路透社指出，現任卡斯楚政府2023年與台灣斷交轉與中國建交，如果宏都拉斯新政府和台灣復交，將成為自尼加拉瓜前總統、美洲第一位民選女性總統查莫洛夫人（Violeta Chamorro）1990年與台灣恢復邦交以來，中國在中美洲地區遭遇的另一外交挫敗。