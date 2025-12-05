美財長：「美國是中國盟友」也是台灣盟友　強調台灣晶片重要性

▲ 貝森特稱美國是中國盟友，與台灣盟友關係也未改變。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國財政部長貝森特3日在《紐約時報》論壇上，公開稱美國同時為中國與台灣的盟友，被指是為緩解總統川普簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）後的美中緊張氣氛。

《南華早報》報導，就在川普2日正式簽署該法案，要求國務院至少每5年檢討一次對台接觸準則後，貝森特在《紐時》DealBook峰會上表示，「美國是中國的盟友，這項關係維持不變。」當被問及美國是否也是台灣盟友時，他重申「關係沒有改變」。但他拒絕回答若北京試圖侵台，美國是否會出手相助，稱這個問題是「假設性的」。

貝森特同時強調台灣在全球經濟的關鍵地位，警告台灣晶片供應若中斷將造成「全球經濟單點故障（SPOF）」。面對美國發展自主晶片製造是否會降低台灣戰略價值的質疑，他駁斥此論點並形容，「這就像在問如果我買了保險，房子失火的可能性會變大還是變小。去風險化不代表改變任何事情。」

中國駐美大使館發言人劉鵬宇對貝森特的發言回應，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」，並敦促美方恪守一中原則。中國外交部發言人林劍也表示，強烈反對美台任何形式的官方接觸，要求華府謹慎處理台灣問題。

值得注意的是，這場論壇也播放我總統賴清德近日接受主持人索肯（Andrew Ross Sorkin）訪問的影片。賴清德在專訪中警告，中國對台灣軍演頻率及強度不斷提升，對於是否相信美國會協防台灣的問題則僅回應，「自川普總統上任後，台美合作進一步擴大。」