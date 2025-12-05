　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美財長：「美國是中國盟友」也是台灣盟友　強調台灣晶片重要性

▲▼美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

▲ 貝森特稱美國是中國盟友，與台灣盟友關係也未改變。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國財政部長貝森特3日在《紐約時報》論壇上，公開稱美國同時為中國與台灣的盟友，被指是為緩解總統川普簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）後的美中緊張氣氛。

《南華早報》報導，就在川普2日正式簽署該法案，要求國務院至少每5年檢討一次對台接觸準則後，貝森特在《紐時》DealBook峰會上表示，「美國是中國的盟友，這項關係維持不變。」當被問及美國是否也是台灣盟友時，他重申「關係沒有改變」。但他拒絕回答若北京試圖侵台，美國是否會出手相助，稱這個問題是「假設性的」。

貝森特同時強調台灣在全球經濟的關鍵地位，警告台灣晶片供應若中斷將造成「全球經濟單點故障（SPOF）」。面對美國發展自主晶片製造是否會降低台灣戰略價值的質疑，他駁斥此論點並形容，「這就像在問如果我買了保險，房子失火的可能性會變大還是變小。去風險化不代表改變任何事情。」

中國駐美大使館發言人劉鵬宇對貝森特的發言回應，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」，並敦促美方恪守一中原則。中國外交部發言人林劍也表示，強烈反對美台任何形式的官方接觸，要求華府謹慎處理台灣問題。

值得注意的是，這場論壇也播放我總統賴清德近日接受主持人索肯（Andrew Ross Sorkin）訪問的影片。賴清德在專訪中警告，中國對台灣軍演頻率及強度不斷提升，對於是否相信美國會協防台灣的問題則僅回應，「自川普總統上任後，台美合作進一步擴大。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／35歲女開遊覽車撞機車！　騎士當場死亡
鯛魚排抽驗出大包！　漁民阿伯「大度不提告」：以後注意就好
快訊／8歲兒被爆霸凌同學　賴瑞隆道歉自責：先動手就是不對
突禁小紅書惹議　總統府：尊重、支持內政部決策
快訊／TWICE大巨蛋加場4萬票秒殺！　粉絲崩潰轉圈圈
快訊／逢甲商圈驚悚墜樓！　男頭部重創慘死
《信號2》恐永遠石沉大海！　網崩潰：我等了10年
勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

鄭麗文接受紐約時報專訪：時間不站在台灣這邊

日本擬收緊歸化門檻　居住年限提高至「10年以上」

馬克宏爆警告澤倫斯基　領土談判「川普恐背叛烏克蘭」

距台僅110km！　日本2026在與那國島部署「防空電子戰部隊」

疑是中國遊客　高松城遺跡石牆被塗鴉「小日本」

宏都拉斯親台候選人阿斯夫拉逆轉超前　對手控選票數據遭篡改

美財長：「美國是中國盟友」也是台灣盟友　強調台灣晶片重要性

槍殺安倍晉三後首度道歉！　山上徹也感謝政府下令解散統一教

俄羅斯封鎖Snapchat！限制FaceTime　稱為防止恐怖活動

川普政策奏效！美中貿易縮水25％　美貿易代表：正確方向

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

國道豐原死亡車禍

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

鄭麗文接受紐約時報專訪：時間不站在台灣這邊

日本擬收緊歸化門檻　居住年限提高至「10年以上」

馬克宏爆警告澤倫斯基　領土談判「川普恐背叛烏克蘭」

距台僅110km！　日本2026在與那國島部署「防空電子戰部隊」

疑是中國遊客　高松城遺跡石牆被塗鴉「小日本」

宏都拉斯親台候選人阿斯夫拉逆轉超前　對手控選票數據遭篡改

美財長：「美國是中國盟友」也是台灣盟友　強調台灣晶片重要性

槍殺安倍晉三後首度道歉！　山上徹也感謝政府下令解散統一教

俄羅斯封鎖Snapchat！限制FaceTime　稱為防止恐怖活動

川普政策奏效！美中貿易縮水25％　美貿易代表：正確方向

支付寶大當機！客服被投訴到癱瘓　阿里系淘寶閒魚也跟著崩

為湖人勝利犧牲！詹皇連1297場神紀錄中斷　八村壘曝絕殺前對話

國道行車飛來塑膠袋！駕駛冷靜「盲開28秒」　嚇出一身汗

體育生說不！想證明體育班不是猴子　卻被教練要脅退隊

體育生說不！學姐受教練指示圍毆霸凌　要她睡地板

體育生說不！教練恐嚇退隊就找黑道斷手指

男國3草屯路段自撞「車子橫路中」害3車連環撞　零件噴滿地

才剛宣布開唱！　炎亞綸首場曼谷演唱會「不可抗力」延期

體育生說不！籃球隊入監獄　她被恩准「跪」在鐵櫃裡睡覺

誤判「毒鯛」風波延燒　許宇甄批高市府失能、全額賠償漁民損失

【震動模式ON】歐告闖禍被罵狂發抖＋開飛機耳討拍

國際熱門新聞

美對中制裁、重大出口管制喊卡　原因曝光

川普簽《台灣保證法案》　美前外交官揭真正目的

20萬健身網紅慘了！　老婆爆料他性侵未成年

名古屋命案　嫌：想讓死者丈夫嚐盡育兒苦頭

黃仁勳挑戰美AI晶片禁令　警告「AI版一帶一路」

「大叔館長」被槓鈴壓胸1下　起身後倒地身亡

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

降息預期升高美股幾平盤　Meta漲超3%推升標普500

川普嗆「將付出慘痛代價」　宏都拉斯總統大選遭疑作票

蘋果失寵？日本iOS市占率被Android超車

美議員批黃仁勳「非可信來源」　提案禁輝達晶片銷陸

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

USGS罕見誤判？內華達突報5.9強震又秒刪

黃仁勳非可信來源　美參院封殺輝達對中出口

更多熱門

相關新聞

G7主席總結　強調「台海和平穩定」

G7主席總結　強調「台海和平穩定」

七大工業國集團（G7）峰會15至17日在加拿大登場，會後發表的「主席總結」再度強調維護台海和平與穩定的重要性，但並未提及「一個中國」政策。

G7對中強硬　盧比歐：北京未履行相應責任

G7對中強硬　盧比歐：北京未履行相應責任

G7外長聯合聲明未提「一中政策」引關注

G7外長聯合聲明未提「一中政策」引關注

美國務院官網刪掉「不支持台獨」論述

美國務院官網刪掉「不支持台獨」論述

美24名眾議員推「廢一中政策、美台建交」　綠委：挺台力道更加強

美24名眾議員推「廢一中政策、美台建交」　綠委：挺台力道更加強

關鍵字：

標籤:美中台台灣法案晶片供應美國外交一中政策

讀者迴響

熱門新聞

獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

粿粿傳與范姜談定離婚協議　「范姜不會再咬王子」

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

《信號》趙震雄遭爆「曾偷車性侵」多次涉案

即／衛生局鯛魚排藥檢搞烏龍　陳其邁道歉

利菁曬聚餐照！　「6大天后一字排開」

台女月薪3萬嫌水電工髒又臭　一聽真實收入秒改口

「台灣封小紅書」登微博熱搜　陸網笑了

更多

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

國道豐原死亡車禍

國道豐原死亡車禍

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面