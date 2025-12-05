曝抖音有設法人配合打詐　內政部轟：小紅書迴避中華民國法律管轄

▲內政部。（圖／記者陳家祥攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

內政部昨（5日）以未設立法律代表人，且不配合政府打詐為由，無預警對小紅書App發布停止解析、限制接取命令，但遭輿論質疑，詐騙猖獗的臉書、LINE卻沒受到禁止。對此，內政部表示， Meta（Facebook）、Google、LINE、TikTok 等主要國際平台，均已恪遵我國法律義務，展現與政府共同打擊詐欺立場，唯獨小紅書迴避中華民國法律管轄。

內政部表示，「小紅書」App在台用戶已逾300萬人，前經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數不合格，又該App自113年迄今已涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元。

內政部說明，因無法依法調取必要資料，使執法機關偵辦面臨重大困難，造成被害人求償無門，所以依《詐防條例》第42條規定，對「小紅書」App發布停止解析或限制接取之命令，暫定期間一年。

內政部進一步說明，先前已向小紅書母公司「中國行吟信息科技（上海）有限公司」依法要求提出具體改善作為，但迄今業者沒有任何回應，後續則將視該公司是否善意回應、主動配合我國相關法規，並確保國人數位安全，再研議後續處置。

此外，內政部指出，中國也曾對「小紅書」App進行開罰，美國德州更是直接禁用，小紅書迴避中華民國法律管轄，對台灣用戶及於該平台開店的商家而言，無異陷入嚴重的網路購物詐騙風險，情節重大。

內政部強調，倘若政府對此類違法且放任詐騙的平台置之不理，不僅對守法業者顯失公平，更是公權力的棄守，且自今年1至11月各部會依詐防條例通報涉詐網站停止解析計有4萬5094組，本次對小紅書停止解析、限制接取並非首例。

最後，內政部表示，凡在我國境內提供服務之網路社交平台或App，均須接受本地法律管轄，如包括 Meta（Facebook）、Google、LINE、TikTok 等主要國際平台，均已依我國規範設置法律代表人並恪遵法律義務，展現與政府共同打擊詐欺的不變立場。