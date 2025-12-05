馬克宏爆警告澤倫斯基　領土談判「川普恐背叛烏克蘭」

▲ 馬克宏據報在通話中警告澤倫斯基小心美國背刺。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

德國《明鏡週刊》（Der Spiegel）取得一份歐洲領袖通話內容摘要，揭露法國總統馬克宏直接向烏克蘭總統澤倫斯基示警，美國可能在領土談判中「背叛烏克蘭」，且無法提供明確安全保障。

《衛報》報導，這場多國領袖會議於1日舉行，通話紀錄顯示，德國總理默茨（Friedrich Merz）同樣提醒澤倫斯基需「格外謹慎」，「他們正在與你我玩把戲」，指的是川普派遣特使魏科夫及女婿庫許納本周赴莫斯科的外交行動。

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）則警告，「不能讓烏克蘭與澤倫斯基獨自面對這些人」，就連平時相當讚賞川普的北約秘書長呂特（Mark Rutte）也表示同意。

與此同時，烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha）4日在歐洲安全與合作組織會議（OSCE）上喊話，要求俄方實現「真正的和平，而非姑息」，並以1938年《慕尼黑協定》為例，強調絕不重蹈歷史覆轍。西比哈直言，「歐洲過去有太多不公平的和平協議，只會導致新災難。」

德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）4日則在國會警告，任何強加的和平對基輔和歐洲安全都將是「災難性的」，呼籲歐洲國家不可減少對烏支持。