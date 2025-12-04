20萬健身網紅慘了！灌醉性侵未成年少女　老婆大義滅親PO文爆料

▲ 迪瓦恩在IG和YT都有逾10萬粉絲。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國印第安納州一名擁有20萬粉絲的健身網紅迪瓦恩（Brian Kyle Divine）被控多次性侵未成年親屬，已被逮捕並面臨6項重罪指控。這起案件因其妻子在社群媒體上公開受害者與性侵求助熱線的對話紀錄而曝光，震驚眾多粉絲。

根據《每日郵報》，現年44歲的迪瓦恩經營「KaizenDIYGym」帳號，在Instagram和YouTube擁有逾20萬粉絲追蹤。根據警方指控，他涉嫌對一名16至18歲之間的女性親屬進行性侵，被控6項兒童誘拐罪及1項促使未成年人犯罪的輕罪。

迪瓦恩妻子11月26日發文爆料案發經過，受害少女向全國性侵犯熱線（RAINN）求助的對話中透露，「這件事有天在我們都喝得爛醉的時候發生，現在偶爾還會發生」，但他們的關係卻不如過往親密，「現在除了做愛，他總是躲著我」，「他對我態度很惡劣，事發後就把我趕走，我在那之前還是處女。」

警方調查發現，受害者指控迪瓦恩趁妻子外出期間，提供酒精和香菸後對她性侵。另一次則是在車庫內，迪瓦恩先給她啤酒和伏特加，接著強吻並性侵她。迪瓦恩在警方偵訊中也坦承提供未成年人酒精和大麻，但宣稱性行為是「合意的」且由少女主動。

受害者母親發現女兒與求助熱線的對話截圖後報警。迪瓦恩目前被羈押於馬里昂郡監獄，不得保釋，陪審團審判定於2026年2月9日進行。