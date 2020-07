62歲戀童伯「蹂躪5歲小女孩」　百人衝警局燒車怒吼：私刑！

▲哈薩克發生一起5歲小女孩遭到性侵的案件,引爆眾怒。(示意圖/123RF)

記者吳美依/編譯

哈薩克薩特帕耶夫(Satpayev)發生一起可怕事件。一名62歲男子涉嫌綁架、性侵一名5歲小女孩,消息一出,引發眾怒。他被逮捕時,上百名當地居民到場憤怒叫囂,甚至跟著來到警局,縱火燒車,要求執法單位交出戀童癖,私刑處理。

《鏡報》報導,小女孩失蹤多時,經父親通報以後,啟動尋人搜索。熱心民眾與警方拿著擴音器呼叫孩童的名字,最後因聽見嫌犯家中傳來哭泣聲,才找到人。警察破門而入,發現孩子全身赤裸,被膠帶綑綁著。據悉,相關單位先前就查過那一間公寓,卻一無所獲,因為被害者當時被藏起來了。

