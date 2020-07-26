62歲戀童伯「蹂躪5歲小女孩」　百人衝警局燒車怒吼：私刑！

▲哈薩克發生一起5歲小女孩遭到性侵的案件，引爆眾怒。（示意圖／123RF）

記者吳美依／編譯

哈薩克薩特帕耶夫（Satpayev）發生一起可怕事件。一名62歲男子涉嫌綁架、性侵一名5歲小女孩，消息一出，引發眾怒。他被逮捕時，上百名當地居民到場憤怒叫囂，甚至跟著來到警局，縱火燒車，要求執法單位交出戀童癖，私刑處理。

《鏡報》報導，小女孩失蹤多時，經父親通報以後，啟動尋人搜索。熱心民眾與警方拿著擴音器呼叫孩童的名字，最後因聽見嫌犯家中傳來哭泣聲，才找到人。警察破門而入，發現孩子全身赤裸，被膠帶綑綁著。據悉，相關單位先前就查過那一間公寓，卻一無所獲，因為被害者當時被藏起來了。

Furious mob demand lynching of 'paedophile, 62, who raped five year old girl'https://t.co/kneRwRZjAr pic.twitter.com/tlqdv9jEgT — Daily Mirror (@DailyMirror) July 25, 2020

執法單位引述醫療檢驗報告證實，小女孩遭遇性侵，而62歲男子被指控綁架、性侵，已被拘留。警方逮人時，數百位憤怒的民眾到現場圍觀、示威，有人闖進當事人家中，有人跟著衝進警局，警車也遭到波及，縱火破壞。

根據Tengri News，「一群憤怒的薩特帕耶夫居民開始失控，要求把嫌犯交出來，私刑處置」。《費爾幹納通訊社》（Fergana news agency）報導，「人們向警察局扔擲石頭與棍棒，還向車輛丟出燃燒中的混合物品，結果燒毀好幾輛汽車」。嫌犯的鄰居紛紛表示非常恐懼，因為憤怒群眾似乎隨時都有可能縱火，「我們聽見爆炸聲，也聞到刺鼻的煙味」。

根據哈薩克法律，孩童性侵犯將面臨化學去勢。哈薩克律師聯盟主席貝爾卡馬洛夫（Serik Berkamalov）談到私刑時表示，這是大家聽見有人對小孩施暴的第一反應，他身為一位父親，也能感同身受，「我們都是活生生的人，你可以理解私刑者，但你不能支持他們」。

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