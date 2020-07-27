美中緊張！學者點出「北京戰略失誤」：疏遠華府「頭號友好支持者」

▲美中關係降到冰點。學者指出，北京犯下「戰略錯誤」，就是疏遠在美的「頭號友好支持者」。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美、中關係因貿易戰、新冠肺炎等議題降到冰點，雙方上周互關領事館，進一步加劇局勢。新加坡國立大學亞洲研究所所長馬凱碩（Kishore Mahbubani）認為，北京所犯下的「最大戰略錯誤」，就是疏離在美國的「頭號友好支持者」，也就是美國商業界。

根據CNBC，馬凱碩23日在新加坡星展銀行（DBS）視訊會議上指出，「中國最大的戰略錯誤是疏遠它在美國的頭號友好支持者，也就是美國商業界」。

馬凱碩說明，美國商業界在過去很長一段時間，總在積極避免雙方關係惡化，他舉出前總統柯林頓（Bill Clinton）於1990年代中期試圖提出針對中國措施時的例子，「美國商業界立刻說『停，停，請不要去那裡，中國擁有一個很大的市場』，但重要的是，當總統川普終於發起貿易戰時，卻沒有人說話」。

歐亞集團（Eurasia Group）資深顧問卡普蘭（Robert Kaplan）提到，美國過去對於中國「開明、良性、分工合作的、技術官僚專制主義」感到滿意，但這一切如今演變成「一人性格的專制政權」，導致北京在華盛頓沒有盟友，甚至在國會、民主黨內都是如此，「左傾民主黨人不喜歡中國的原因與右翼共和黨人一樣……中國政權實際上偷走了美國人的工作」。

卡普蘭也提到，導致華盛頓與北京漸行漸遠的議題是「無法解決的」，例如南海衝突。他認為，美中在南海有著截然不同的野心與目標，北京想要透過南海的控制，輕鬆進入印度洋，持續壯大海軍帝國，美國因第二次世界大戰而成為太平洋大國，影響力觸及東亞，「雙方就連一寸都不願意讓步」。

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