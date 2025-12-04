快訊／「出包台灣鯛」關鍵女研究助理找到了！　警赴住家找人

▲全聯鯛魚排驗出禁藥證實是烏龍。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市衛生局於全聯抽驗「台灣鯛魚排」，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，但全案卻是一場烏龍，竟是一名已離職女研究員人為錯誤導致數據被放大10倍。衛生局今（4）日將全案移送檢調偵辦，警方晚間已找到陳姓女子，已赴陳女住家，預計將她帶回以釐清過程。

高雄市衛生局於10月27、28日進行此批抽驗項目前置作業，10月29日至11月4日進行相關產品檢驗，期間都是由一名29歲陳姓女研究助理操作、判讀。據悉，陳姓女子符合衛生局受訓資格，是經過實驗室品管認證授權的研究助理，年資一年半，今年考上高普考後，於11月4日離職離開高雄市政府衛生局，後續由職代接手。

在報告數據公佈前，陳女經手的第一次檢驗「全聯台灣鯛魚排」含禁藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」數據為0.03ppm，後續依規定進行複驗，11月26日此批檢驗項目複驗報告出爐，由職代接手的檢驗數據則檢出0.028ppm，27日經過衛生局發布新聞稿後公布。

衛生局副局長潘炤穎表示，該批受檢產品有40項，執行檢測的液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS)一共會對每件產品檢驗48項禁藥，每一項藥物殘留數值都有對應條件，正常來說，每次操作前都必須確認，但不會做更動。經過電磁紀錄釐清，發現陳姓女研究員曾有動過數據，後續內部複檢時，依據操作人員慣性來說，職代的認知是，很少會有人動到數據，因此才會忽略到這個程序，不過在設定數據上，這就是一開始發生的人為錯誤。

潘炤穎指出，查驗檢驗報告時，溯源呈核紙本報告、數據登錄、品管紀錄都是正常，不過查閱同批檢體電腦登錄時間點，就調閱出設定條件異常，才會導致最終檢驗計算結果不合格。

衛生局內部今日中午前發現狀況後，第一時間已通報食藥署，據悉涉事的陳姓女研究員電話聯繫不上，無法查明動機或為疏失，衛生局已將全案依《偽造文書罪》致使公務人員登載不實，移送司法調查以釐清原因。稍早警方已找到陳姓女子，並且已赴陳女住家，預計將她帶回，以釐清當時案發經過。