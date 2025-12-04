　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／「出包台灣鯛」關鍵女研究助理找到了！　警赴住家找人

▲▼全聯鯛魚排禁藥是烏龍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲全聯鯛魚排驗出禁藥證實是烏龍。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市衛生局於全聯抽驗「台灣鯛魚排」，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，但全案卻是一場烏龍，竟是一名已離職女研究員人為錯誤導致數據被放大10倍。衛生局今（4）日將全案移送檢調偵辦，警方晚間已找到陳姓女子，已赴陳女住家，預計將她帶回以釐清過程。

高雄市衛生局於10月27、28日進行此批抽驗項目前置作業，10月29日至11月4日進行相關產品檢驗，期間都是由一名29歲陳姓女研究助理操作、判讀。據悉，陳姓女子符合衛生局受訓資格，是經過實驗室品管認證授權的研究助理，年資一年半，今年考上高普考後，於11月4日離職離開高雄市政府衛生局，後續由職代接手。

在報告數據公佈前，陳女經手的第一次檢驗「全聯台灣鯛魚排」含禁藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」數據為0.03ppm，後續依規定進行複驗，11月26日此批檢驗項目複驗報告出爐，由職代接手的檢驗數據則檢出0.028ppm，27日經過衛生局發布新聞稿後公布。

衛生局副局長潘炤穎表示，該批受檢產品有40項，執行檢測的液相層析串聯質譜儀（LC-MS/MS)一共會對每件產品檢驗48項禁藥，每一項藥物殘留數值都有對應條件，正常來說，每次操作前都必須確認，但不會做更動。經過電磁紀錄釐清，發現陳姓女研究員曾有動過數據，後續內部複檢時，依據操作人員慣性來說，職代的認知是，很少會有人動到數據，因此才會忽略到這個程序，不過在設定數據上，這就是一開始發生的人為錯誤。

潘炤穎指出，查驗檢驗報告時，溯源呈核紙本報告、數據登錄、品管紀錄都是正常，不過查閱同批檢體電腦登錄時間點，就調閱出設定條件異常，才會導致最終檢驗計算結果不合格。

衛生局內部今日中午前發現狀況後，第一時間已通報食藥署，據悉涉事的陳姓女研究員電話聯繫不上，無法查明動機或為疏失，衛生局已將全案依《偽造文書罪》致使公務人員登載不實，移送司法調查以釐清原因。稍早警方已找到陳姓女子，並且已赴陳女住家，預計將她帶回，以釐清當時案發經過。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
桃園工人清洗化學儲槽「掃到撒旦之母」被炸飛　頭部破裂亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

馬防部中士為6萬淪共諜！竟因「抖內女直播主欠債」　遭求刑12年

鹹粥嬤愛孫回來了？10詐欺犯刑滿歸台　小三通驚現「無證遣返客」

獨／北市信義區婦人提垃圾袋竟藏貓屍　警方動保急赴焚化爐搜索

桃園工人清洗化學儲槽「掃到撒旦之母」被炸飛　頭部破裂亡

快訊／「出包台灣鯛」關鍵女研究助理找到了！　警赴住家找人

快訊／新北翁買屋糾紛忍4年　拿汽油衝房仲家討代書費…爆衝突送醫

掃毒軟體檢測中國生成式AI？ 　刑事局：依美國檢測標準不實指控

高雄小港驚傳墜樓！住戶返家開陽台門見「陌生女陳屍」嚇壞

陸軍出包！砲彈偏飛連撞3民宅　牆壁倒了...恐怖出軌射穿曝光

快訊／台中獨居婦久未出門　警消找鎖匠破門...驚見人已死亡

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

國道豐原死亡車禍

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

國1凌晨重大車禍「33歲駕駛亡」　事發過程曝

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

女子高樓爬牆直擊

台積電羅唯仁傳帶槍投奔英特爾　競業條款失靈陷國安危機？　揭「人才戰白熱化」殘酷真相

馬防部中士為6萬淪共諜！竟因「抖內女直播主欠債」　遭求刑12年

鹹粥嬤愛孫回來了？10詐欺犯刑滿歸台　小三通驚現「無證遣返客」

獨／北市信義區婦人提垃圾袋竟藏貓屍　警方動保急赴焚化爐搜索

桃園工人清洗化學儲槽「掃到撒旦之母」被炸飛　頭部破裂亡

快訊／「出包台灣鯛」關鍵女研究助理找到了！　警赴住家找人

快訊／新北翁買屋糾紛忍4年　拿汽油衝房仲家討代書費…爆衝突送醫

掃毒軟體檢測中國生成式AI？ 　刑事局：依美國檢測標準不實指控

高雄小港驚傳墜樓！住戶返家開陽台門見「陌生女陳屍」嚇壞

陸軍出包！砲彈偏飛連撞3民宅　牆壁倒了...恐怖出軌射穿曝光

快訊／台中獨居婦久未出門　警消找鎖匠破門...驚見人已死亡

《寶可夢》卡牌「化石盔」飆漲　玩家囤1748張遭網酸：牟取暴利

Audi「新世代TDI柴油V6引擎」亮相！A6房車＆Q5休旅率先搭載

全台第一家！　日月光中壢廠獲永續經營級防火標章殊榮

網路詐騙「最多通報平台」臉書30天破5萬件　Threads排行第二

馬防部中士為6萬淪共諜！竟因「抖內女直播主欠債」　遭求刑12年

粉絲神還原「寶可夢圖鑑」！卡牌、玩偶秒辨識哪隻寶可夢網驚呆

鹹粥嬤愛孫回來了？10詐欺犯刑滿歸台　小三通驚現「無證遣返客」

【聰明汪】狗狗聽「去拿碗碗來吃肉」！成功叼碗出現超可愛

社會熱門新聞

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

陸軍出包！砲彈偏飛連撞3民宅　牆倒了

女墜落大樓摔進4樓陽台！住戶驚見陳屍嚇傻

國1車禍1死10傷！特斯拉駕駛家屬：想閃被拉回

男帶槍吃黑輪裝老大　台中警掌握身份：是BB槍

獨／信義區婦垃圾袋丟棄貓屍被抓　警急搜

即／鯛魚排禁藥出大包　警緊急協尋女研究助理

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

全美幼兒園教國台語　貴婦索賠百萬

快訊／翁拿汽油衝房仲家　爆衝突送醫

即／新北女21樓墜落倒臥血泊亡

魔女家長會長「月息30%」吸金20億起底

更多熱門

相關新聞

台灣鯛「驗出禁藥」是烏龍！高市要究責

台灣鯛「驗出禁藥」是烏龍！高市要究責

高雄市衛生局於全聯抽驗「台灣鯛魚排」，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，不過衛生局今（4）日突召開記者會，證實為一名已離職的女研究員人為錯誤。高市府表示，會調查追究相關人員責任，並依情節與規定懲處。

即／市長參選人之子涉霸凌！賴瑞隆回應了

即／市長參選人之子涉霸凌！賴瑞隆回應了

魚貨被冤檢驗誤爆10倍！雲林縣晚間發聲

魚貨被冤檢驗誤爆10倍！雲林縣晚間發聲

鯛魚禁藥案鬧烏龍　養殖戶氣炸要高雄負責

鯛魚禁藥案鬧烏龍　養殖戶氣炸要高雄負責

即／鯛魚排禁藥出大包　警緊急協尋女研究助理

即／鯛魚排禁藥出大包　警緊急協尋女研究助理

關鍵字：

高雄台灣鯛鯛魚高雄市衛生局

讀者迴響

熱門新聞

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

陸軍出包！砲彈偏飛連撞3民宅　牆倒了

快訊／內政部禁小紅書　數發部晚間說明

女墜落大樓摔進4樓陽台！住戶驚見陳屍嚇傻

即／市長參選人之子涉霸凌！賴瑞隆回應了

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

即／高雄衛生局鞠躬道歉！全案移送檢調

國1車禍1死10傷！特斯拉駕駛家屬：想閃被拉回

男帶槍吃黑輪裝老大　台中警掌握身份：是BB槍

最難搞大男人星座 Top 3

台灣有很讚的觀光工廠？一票大推「這1間」

更多

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

國道豐原死亡車禍

國道豐原死亡車禍

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

國1凌晨重大車禍「33歲駕駛亡」　事發過程曝

國1凌晨重大車禍「33歲駕駛亡」　事發過程曝

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面