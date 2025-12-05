　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市驚爆14貓命案！裝垃圾袋棄屍　許淑華心痛：上週才救出1狗4貓

▲信義區富陽街貓屍。（圖／台北市動保處提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市信義區富陽街爆出多起犬貓死亡遺棄案，一名游姓女子把裝有多具貓屍的2個垃圾袋丟入垃圾車，民眾聞到怪味認為有異而報警。警方調查後發現，女子丟棄的2個垃圾袋內有12隻貓屍含9隻幼貓，交由動保處開罰。民進黨台北市議員許淑華指出，上週就曾到該案發處救援出1狗4貓，沒想到如今又傳出此憾事，要求動保處及相關單位已再次前往現場，希望釐清更多細節，並依法辦理。

許淑華說，11月28日她救援信義區一戶民宅內的狗狗與貓咪，當時帶出1隻狗與4隻貓及1具貓屍，目前1狗4貓都在接受良好照護，狀況也已逐漸穩定。原以為這件事情終於能告一段落，沒想到，本週又傳來更讓人心痛的發展。

昨天深夜，有民眾在信義區崇德街與嘉興街口附近，發現一名女子拿著2袋垃圾前往垃圾車丟棄，伴隨著強烈惡臭，懷疑袋內可能是動物遺體。許淑華說，民眾通知後，她馬上要求警察局跟動保處到現場了解狀況，並建議相關單位，通知地檢署於今日上午至現場勘查，了解屋內是否還有其他受害的貓咪或貓屍。

信義區富陽街貓屍。（圖／台北市動保處提供）

▲游姓女子將貓屍裝在垃圾袋中棄屍。（圖／台北市動保處提供）

許淑華指出，警方與動保處人員到場後，打開其中一袋垃圾，確認裡面竟然是2具成貓的遺骸。結果不只如此，警察陪同志工到現場一袋一袋檢查，才發現另一袋垃圾雖已被收進焚化廠，卻發現袋中還有9隻小貓與1隻大貓的遺骸。

警方已調閱女子自租屋處步行至垃圾車的監視器畫面，並持續追查後續動向。相關單位將儘速依《動保法》規定，進行進一步調查及裁罰。

許淑華說，該名女子所居住的地址，正是上週他與志工前往救援的同一個租屋處。當時鄰居長期反映屋內傳出狗吠與貓咪嚎叫，甚至出現惡臭；當時動保處訪視後在獸醫師判斷下，帶回1隻狗及4隻貓救治。

許淑華指出，若加上上週救援時在現場屋內發現的1具貓屍，目前累計至少已有13隻貓咪死亡，「沒想到屋內竟還有更多動物受害，讓人難以言喻的難過」。

許淑華表示，這2天，鄰居與愛媽志工、動保同仁及獸醫團隊都一起協助到深夜，真的辛苦了。就在剛剛上午，動保處及相關單位已再次前往現場，希望釐清更多細節，並依法辦理。

動保處指出，相關事證皆指向飼主長期疏於照顧與疑似棄置遺體，案件已依動物保護法移送偵辦，並於今日申請搜索票後強制入屋調查。

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

12/03 全台詐欺最新數據

464 3 5254 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

男露營完「手掌長滿紅斑」竟因染梅毒　泌尿醫揪出真相
公部門AI客服大體檢　揭開10大公務機關「智能客服」的真實能
罕見！習近平陪同馬克宏訪成都　進行非正式會晤
林吟蔚器官「斷崖式下滑」　安迪女兒緊急做決定要凍了
小紅書App沒刪會被罰？VPN翻牆後果曝　百萬用戶一次看
美軍離譜誤擊！連射2飛彈打自家F-18　飛官：看到人生跑馬燈

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

