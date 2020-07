遏中武力犯台！美眾議員提法案　遇3情況「授權總統出兵護台」

▲美國佛州眾議員約霍(Ted Yoho)將於29日提出「防止台灣遭侵略法案」。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社記者江今葉華盛頓28日專電

美國聯邦眾議院外委會亞太小組共和黨首席議員游賀(Ted Yoho)明天將正式提出「防止台灣遭侵略法案」(Taiwan Invasion Prevention Act)。他表示,法案強調必須與台灣進行和平談判,若中國選擇武力犯台將須承擔後果。

游賀今天在推特上預告將在明天正式提出「防止台灣遭侵略法案」,以因應中國犯台野心。法案將清楚明定,若中國侵略台灣,將授權美國總統動用武力因應,且設有5年落日條款。

游賀今天出席駐美代表處捐贈美國退伍軍人協會口罩儀式後接受訪問表示,美國對台立場必須明確,美國將與捍衛自主、自由與民權的民主國家站在一起,若中國選擇越過這條界線,將須承擔後果,「這是中國的選擇」,中國不能像對待香港一樣對待台灣。

他指出,這項法案說明必須與台灣進行和平談判,若中國侵犯台灣,將授權動用武力以保衛台灣。

The US is at a crossroads over #Taiwan. #China has clearly stated its intentions to take Taiwan by any means necessary while U.S. policy since 1979 requires the future of Taiwan to be determined through peaceful means.