列車出軌「全面燃燒」！亞利桑那橋樑部分倒塌…3液貨車衝落橋

▲亞利桑那州天普鎮湖橋樑發生貨運列車出軌後起火事故。(圖/翻攝自Twitter/TempePolice)



記者王致凱/綜合報導

美國亞利桑那州鳳凰城近郊當地時間29日上午發生火車出軌事故,一列貨運列車在天普鎮湖(Tempe Town Lake)橋樑上出軌並引發大火,導致部分橋樑結構倒塌,現場冒出濃濃黑煙。

根據福斯新聞鳳凰城10號頻道(FOX 10 Phoenix)報導,當地消防局官員表示,發生事故的貨運列車隸屬於聯合太平洋鐵路,當地時間29日清晨6時左右發生脫軌意外,至少派出90名消防員前往灌救。

鐵路公司表示,有8至10節車廂起火,3輛液貨車掉落橋樑下方公園,其中2輛載有易燃液體環己酮,另1輛則載運橡膠材料。報導指出,目前沒有列車洩漏方面相關報告,正在調查列車脫軌的真正原因。

據悉,現場有1人因吸入過量濃煙而送醫治療,但沒有列車機組人員傷亡。

Multiple agencies are hard at work battling this 2nd alarm fire. Additional road closures are now in place including 202 from 101 to the SR143. @Arizona_DPS pic.twitter.com/sxnnVObapP