28歲女丟2貓屍！焚化爐又找到1大9小　住家飄腐屍味像命案現場

記者邱中岳／台北報導

市信義區崇德街、嘉興街口，4日晚上垃圾車前往收集垃圾時，一名民眾發現一名女子提著兩袋垃圾，且飄出濃郁的腐臭味，打開其中一袋竟發現2具貓屍體立即報警，並由派出所陪同至焚化爐打開另外一袋，結果又查獲1隻成貓、9隻幼貓共10隻貓屍體。更可怕的是，警方同步到女子家裡搜索，結果警員一開門，就飄出濃濃屍臭味，讓人作嘔。

警方調查，28歲的游姓女子，平時住在北市富陽街的一處公寓，在4日晚上7時許，提著兩袋垃圾前往垃圾車停放處丟棄，但是沿路卻散發出腐屍的味道，路人驚覺有異，懷疑是動物屍體，立刻攔截其中一袋，打開一看竟然是兩具貓屍體，讓民眾立刻拿到派出所報案。

▲信義警員在焚化爐在攔截10具貓屍體，目前將交由動保處認定是否違法飼養。（圖／記者邱中岳翻攝）

警員見狀立刻通知前往木柵焚化爐，並連夜找到另外一包垃圾袋，結果又在袋子裡發現9隻幼貓以及一隻成貓的屍體，且全部幾乎都已經腐爛長蛆，也立刻通知動保處人員前來派出所了解狀況。

據悉，游姓女子家中的貓，幾乎都是領養而來，且裡面有前飼主關心貓咪動態，游幾乎都回答「跑掉了、生病死掉了」，企圖隱瞞原飼主，警方在4日前往游女住處帶人，一進門就飄出濃郁的腐臭味道、燒東西的味道，現場警員表示「宛如命案現場」。

▲游女丟兩袋貓屍，信義警方在游女住處帶人，發現裡面飄出濃郁腐臭味，宛如報驗現場。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方強調，目前全案將等動保處人員到場後認定是否有違法飼養？如涉嫌違反動保法第30條第1項規定，處以1.5萬元以上7.5萬元以下罰鍰；如行為人前曾違反上開規定被裁罰，五年內故意再犯者，處二年以下有期徒刑，該部分則由動保處彙整相關資料後依法向本分局告發偵辦。