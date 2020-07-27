惡魔男「性侵71歲嬤」再舉滅火器狂毆致死！犯案後呆坐客廳　衣服全沾血

▲美國德州32歲男子性侵71歲的祖母，並持滅火器把對方毆打致死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

美國德州達拉斯（Dallas）發生一起駭人事件，32歲的麥可（Michael Robinson）於25日來到祖母艾利許（Irish Harrison）家中，竟向長輩伸出狼爪，最後拿起滅火器，把對方痛毆致死。

Man accused of sexually assaulting, murdering grandmother at Dallas home https://t.co/1He3Z5JZPU — CBSDFW (@CBSDFW) July 26, 2020

綜合CBS Local、WFAA與《太陽報》等外媒報導，目擊者25日上午前往位於泰瑞街（Terry Street）的案發地點，發現71歲的艾利許倒臥在臥室，已經死亡，而麥可則呆坐在客廳，衣服上滿是血跡。警方接獲通報以後，於10時30分左右趕到現場，逮捕嫌犯。

根據文件，嫌犯坦承，他先是性侵祖母以後，又開始拳打腳踢，最後拿起滅火器「多次」襲擊對方，據信此舉導致受害者死亡。他已經承認犯罪，如今面臨謀殺罪指控，被送往露．史翠特監獄（Lew Sterrett Jail）。

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