　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害悔跟H結婚　

記者吳奕靖／高雄報導

作家陳珮甄近日遭台北市政府性平會認定「性騷擾成立」，引發外界熱議。她今（4）日在接受《東森新媒體ETtoday》獨家專訪時，情緒多次激動哽咽，直言該結果對她而言是「徹底的二度傷害」，更是她決定提出訴願的原因。她強調自己才是關係中的受害者，卻被加害者反控性騷擾，「這完全是荒謬到極點的顛倒黑白。」

▲陳珮甄接受專訪，表達自己為何要訴願 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳珮甄接受《東森新媒體ETtoday》專訪，表達自己為何要訴願 。（圖／記者吳奕靖攝）

陳珮甄表示，身為女性尤其是母親，很少有人願意在公眾前談論自己的私密性事，「我們害怕被笑，也不想被羞辱。我更不希望我9歲的孩子在網路上看到這些內容。」回溯兩人交往期間，她坦言始終以「理解」陪伴作家H，接受對方的攝護腺癌病史與術後性功能困難，「我不曾計較過，我只要他對我和小孩好。」

然而，她指出，在實際的性關係中，她多次遭遇不舒服、甚至接近性虐待的錯誤對待，但她選擇忍耐與沉默，只因為羞恥、恐懼與母親的身分。直到今年7、8月，作家H開始密集向文化部、文策院、大同分局、政風等各單位檢舉她，正式指控她「攻擊癌症患者性能力」，她才被迫走上自我揭露之路。

她回憶第一次出席審議會時，因現場有男性委員與年長女性，使她根本無法開口描述遭遇，「我講不出來，我全身都在顫抖。」最終在律師提醒下，她才鼓起勇氣補充書面資料，描述自己遭遇的性侵害過程。

沒想到在今年11月24日，她收到市府公文，指她「性騷擾成立」，理由是她描述性事過程造成對方不舒服。陳珮甄聽聞後形容自己「精神完全崩塌」，強調：「我描述的是我被傷害、不舒服的部分，他卻拿這些資料到處舉報我。我是受害者，但政府卻說我是加害者，這就是最深的二度傷害。」

▲陳珮甄接受專訪，表達自己為何要訴願 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳珮甄語帶哽咽，表示被認定「性騷擾」是對他的二度傷害 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳珮甄接受專訪，表達自己為何要訴願 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳珮甄接受專訪，委屈表示自己後悔跟作家H結婚。（圖／記者吳奕靖攝）

事件爆發後，她多次到精神科報到，也與心理師、律師密集討論，最終痛下決心提出訴願，「要再把傷口挖開一次非常痛苦、非常屈辱，但我知道如果我不做，我就會永遠被潑髒水。」

談及與作家H的感情，她語帶哽咽，語氣堅決：「我當然後悔。我最後悔的是我相信他說他會當我和孩子的後盾。結果我的事業、我的人生、兩年的生活全被他毀掉。」

她說，事件延燒後，有網友要她離開台灣、要她賣掉房子、要她放棄生活，「可是做錯事的人不是我。」她認為自己的訴願不只是為了自己，「如果連我都會遇到，那其他被威脅、被恐嚇不敢講的女生怎麼辦？」

她強調，所有資料都已送至衛福部與台北市政府，希望政府能正視整起事件，「不要只看到他掛著癌症患者的身份，要看清楚他在關係裡真正做了什麼。」陳珮甄表示，她之所以願意公開自己的傷口，只有一個理由：「受害者不該背負加害者的罪名。」

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。
拒絕性騷擾，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
闖紅燈走斑馬線斷魂！大三生騎車撞死78歲嬤
傅崐萁挨告「答辯狀竟用回收紙」！民眾陳情書曝個資...法官大
快訊／魚貨被冤「檢驗誤爆10倍」！　雲林縣府：支持業者求償
獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕嘆「二度傷害」
快訊／內政部宣布「封鎖小紅書」1年　數發部晚間說明
曾被熱烈追求⋯張鈞甯認「沒收到邱澤喜帖」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中獨居婦久未出門　警消找鎖匠破門...驚見人已死亡

蔣萬安推動智慧消防見成效　北市消防局三年成果亮眼奪多項特優

馬防部士官「為6萬元」淪共諜　洩露國家機密遭起訴求刑12年

闖紅燈走斑馬線斷魂！大三生騎車撞死78歲嬤...撞擊畫面曝光

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害悔跟H結婚　

傅崐萁挨告「答辯狀竟用回收紙」！民眾陳情書曝個資...法官大驚

快訊／鯛魚排禁藥女研究助理背景曝　電話未接警方緊急協尋中

林姿妙涉3罪一審判12年6月！首度現身高院...要法官還她清白

國1車禍1死10傷！特斯拉駕駛家屬控「想閃被系統拉回」猛撞拖吊車

暖！士檢攜犯保分會設第4據點　大尖山咖啡館成馨生人心靈出口

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

快訊／台中獨居婦久未出門　警消找鎖匠破門...驚見人已死亡

蔣萬安推動智慧消防見成效　北市消防局三年成果亮眼奪多項特優

馬防部士官「為6萬元」淪共諜　洩露國家機密遭起訴求刑12年

闖紅燈走斑馬線斷魂！大三生騎車撞死78歲嬤...撞擊畫面曝光

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害悔跟H結婚　

傅崐萁挨告「答辯狀竟用回收紙」！民眾陳情書曝個資...法官大驚

快訊／鯛魚排禁藥女研究助理背景曝　電話未接警方緊急協尋中

林姿妙涉3罪一審判12年6月！首度現身高院...要法官還她清白

國1車禍1死10傷！特斯拉駕駛家屬控「想閃被系統拉回」猛撞拖吊車

暖！士檢攜犯保分會設第4據點　大尖山咖啡館成馨生人心靈出口

談1.25兆軍購特別預算　柯文哲：花錢也沒辦法買到和平

快訊／台中獨居婦久未出門　警消找鎖匠破門...驚見人已死亡

蔣萬安推動智慧消防見成效　北市消防局三年成果亮眼奪多項特優

蔡瑞雪「最近瘦身有成」撩衣秀腹肌　解放低胸包不住上圍

獨／林柏宏赴越南「上百粉絲接機」驚動警方！　親認證《96分鐘》神還原海報

GD戴的雛菊耳環買得到了　聯名款純銀、滿鑽奢華版任選

裸藥錠兩秒判讀、AI生成病歷　台灣醫療科技展推臨床智慧化轉型

柯文哲自曝險被高檢署通緝令　關押北所遇警衛哭喊「阿北加油」

快訊／魚貨被冤「檢驗誤爆10倍」！　雲林縣府：支持業者求償

陳庭妮發現Dior包「鍊帶上有蝴蝶結」超開心！聖誕節連狗狗的禮物都買好了

【蛤蛤姐】她產檢變進產房　姊姊嚇到當機XD

社會熱門新聞

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

全美幼兒園教國台語　貴婦索賠百萬

男客吃黑輪包包掉出衝鋒槍全場凍結

台中已婚男出軌女同事　約吃早餐變性愛

即／16天2女學生墜樓亡　高二生失聯陳屍校園

10台男當詐團被抓到大陸服刑　小三通送回...8人遭通緝

快訊／北投區「明星國中」女學生墜樓　送醫搶救

即／台中知名親子公園旁「火燒休旅車」！　1人燒成焦屍慘死

即／鯛魚排禁藥出大包　警緊急協尋女研究助理

快訊／國1凌晨重大車禍「33歲駕駛亡」　事發過程曝

更多熱門

相關新聞

男搭機猥褻隔壁女乘客　抓胸強脫褲被捕

男搭機猥褻隔壁女乘客　抓胸強脫褲被捕

美國紐澤西州一名男子被控，搭機時猥褻坐在隔壁的女乘客，他不但暴露自己的身體，還試圖強迫對方摸他下體，當性要求被拒絕時，竟然隔著衣服抓對方的胸部，強脫對方褲子，誇張行為讓他被判罪。

北市低總、小坪數身價不敗　蘇金城：屋主抱著不賣

北市低總、小坪數身價不敗　蘇金城：屋主抱著不賣

離譜！太子集團竟申請失業給付　勞動局證實了

離譜！太子集團竟申請失業給付　勞動局證實了

清潔隊員送電鍋判褫奪公權　北市環保局說話了

清潔隊員送電鍋判褫奪公權　北市環保局說話了

職場性騷被申訴層級拉至「實際負責人」　勞動部：最高罰百萬

職場性騷被申訴層級拉至「實際負責人」　勞動部：最高罰百萬

關鍵字：

陳珮甄性騷擾訴願二度傷害台北市

讀者迴響

熱門新聞

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

濱崎步哭了！御用美容師揭上海演唱內幕：她低頭請求

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

快訊／統一發票2筆皆花30元停車費爽中200萬　獎落台南、高雄

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

即／高雄衛生局鞠躬道歉！全案移送檢調

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面