獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害悔跟H結婚　

作家陳珮甄近日遭台北市政府性平會認定「性騷擾成立」，引發外界熱議。她今（4）日在接受《東森新媒體ETtoday》獨家專訪時，情緒多次激動哽咽，直言該結果對她而言是「徹底的二度傷害」，更是她決定提出訴願的原因。她強調自己才是關係中的受害者，卻被加害者反控性騷擾，「這完全是荒謬到極點的顛倒黑白。」

▲陳珮甄接受《東森新媒體ETtoday》專訪，表達自己為何要訴願 。（圖／記者吳奕靖攝）

陳珮甄表示，身為女性尤其是母親，很少有人願意在公眾前談論自己的私密性事，「我們害怕被笑，也不想被羞辱。我更不希望我9歲的孩子在網路上看到這些內容。」回溯兩人交往期間，她坦言始終以「理解」陪伴作家H，接受對方的攝護腺癌病史與術後性功能困難，「我不曾計較過，我只要他對我和小孩好。」

然而，她指出，在實際的性關係中，她多次遭遇不舒服、甚至接近性虐待的錯誤對待，但她選擇忍耐與沉默，只因為羞恥、恐懼與母親的身分。直到今年7、8月，作家H開始密集向文化部、文策院、大同分局、政風等各單位檢舉她，正式指控她「攻擊癌症患者性能力」，她才被迫走上自我揭露之路。

她回憶第一次出席審議會時，因現場有男性委員與年長女性，使她根本無法開口描述遭遇，「我講不出來，我全身都在顫抖。」最終在律師提醒下，她才鼓起勇氣補充書面資料，描述自己遭遇的性侵害過程。

沒想到在今年11月24日，她收到市府公文，指她「性騷擾成立」，理由是她描述性事過程造成對方不舒服。陳珮甄聽聞後形容自己「精神完全崩塌」，強調：「我描述的是我被傷害、不舒服的部分，他卻拿這些資料到處舉報我。我是受害者，但政府卻說我是加害者，這就是最深的二度傷害。」

▲陳珮甄語帶哽咽，表示被認定「性騷擾」是對他的二度傷害 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳珮甄接受專訪，委屈表示自己後悔跟作家H結婚。（圖／記者吳奕靖攝）

事件爆發後，她多次到精神科報到，也與心理師、律師密集討論，最終痛下決心提出訴願，「要再把傷口挖開一次非常痛苦、非常屈辱，但我知道如果我不做，我就會永遠被潑髒水。」

談及與作家H的感情，她語帶哽咽，語氣堅決：「我當然後悔。我最後悔的是我相信他說他會當我和孩子的後盾。結果我的事業、我的人生、兩年的生活全被他毀掉。」

她說，事件延燒後，有網友要她離開台灣、要她賣掉房子、要她放棄生活，「可是做錯事的人不是我。」她認為自己的訴願不只是為了自己，「如果連我都會遇到，那其他被威脅、被恐嚇不敢講的女生怎麼辦？」

她強調，所有資料都已送至衛福部與台北市政府，希望政府能正視整起事件，「不要只看到他掛著癌症患者的身份，要看清楚他在關係裡真正做了什麼。」陳珮甄表示，她之所以願意公開自己的傷口，只有一個理由：「受害者不該背負加害者的罪名。」

