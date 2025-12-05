高市府拖一週才承認烏龍　國民黨團要求陳其邁全額賠償漁民

▲國民黨團召開「高市府檢驗台灣鯛出包 巿府没人負責?」記者會，書記長羅智強、立委張嘉郡、丁學忠、陳菁徽出席。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

高雄市政府衛生局日前抽驗全聯「台灣鯛魚排」檢出驗出不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」禁藥，結果卻發現，是檢驗電腦條件遭約聘助理改為10倍，導致數值錯誤。國民黨團今（5日）指出，雖然高雄市政府在昨天深夜道歉，但陳其邁必須親自向受到商譽和收入損害的雲林漁民、口湖合作社，有擔當的站出來公開道歉，並賠償損失。

書記長羅智強指出，當高雄市政府公布烏龍檢驗報告時，雲林口湖合作社漁民就馬上找了公正第三方，提出未使用違法藥物的清白證明，但當時高雄市政府卻說漁民檢驗的魚種，是不同批號。高雄市政府不先回頭檢視自己檢驗否有問題，而是先去否定辛苦的漁民所養殖的魚種，和第三方檢驗報告。

羅智強指出，雲林縣口湖合作社販售的台灣鯛，過去口碑、信譽卓著，深受消費者信任，但今天卻遭到高雄市政府糟蹋，難道陳其邁在高雄市做任何事情，因為是溫暖的市長、華麗的政府，所以沒人敢去監督？然後北上搞雲林漁民？是這樣嗎？

藍委張嘉郡委員嚴厲譴責高雄市政府，對於台灣鯛檢驗的重大失誤，完全不是一個可以用「小疏忽」輕輕帶過。高雄市政府一開始對外公告，說全聯販售的台灣鯛驗出禁藥，結果現在自己承認，竟然是「電腦設定遭人為更改」造成錯誤結果。在11月27日，高雄市政府這張檢驗報告一出來，全聯全國的台灣鯛就被緊急下架，雲林漁民、口湖合作社，就被貼上「有問題」的標籤。這段期間，口湖漁類生產合作社第一時間就自費送第三方公正單位檢驗，檢驗結果是「完全未檢出」禁藥，也一再強調他們長年依規定養殖，不可能使用違法藥物。結果，高雄市政府當時不但沒有謙卑面對，還說那不是同一批貨，直接把業者的努力和科學證據整個否定掉。

張嘉郡說，一路拖到昨天12月4日的晚上，高雄市政府才倉促開記者會，承認是電腦設定遭人為更改，一場烏龍案，但前後整整鬧了一個禮拜，台灣鯛被說成「有禁藥」、變成「毒魚」，雲林漁民在社會上就是背著這個黑鍋過日子。張嘉郡認為，高雄市政府搞出食安大烏龍，嚴重影響他們的名譽和生計，產品被下架、訂單被取消，魚都養好了卻賣不出去，損失是實實在在的，絕對不是一句道歉就要大家自己消化。

張嘉郡具體要求高雄市政府，不能只停留在道歉，應該主動和受害的養殖戶、合作社協調損失範圍做出補償，而且必須要在制度上檢討檢驗與通報機制，避免同樣的錯誤重演。張嘉郡強調會永遠和漁民站在一起，希望高雄市政府能負起完整責任，他也全力支持漁民採取法律行動，提出相關求償。

藍委丁學忠委員表示，高雄市政府檢驗台灣鯛出包造成烏龍案件，是一起不可原諒的錯誤，由於是人為疏失，造成食安大烏龍，重創雲林養殖漁業漁民名譽和生計，同時造成消費者恐慌，這不是高雄市政府一句道歉就可以解決的事。丁學忠呼籲高雄市政府要負起完全責任，除了公布完整烏龍案調查結果，並對受到商譽、收入損害的漁民一個交代。

藍委陳菁徽質疑，高雄市衛生局主動移送檢調一名女性操作人員，請問一下這就是高雄市政府的負責？只移送基層員工？上層的督導業務的長官難道都沒有責任？只要鞠躬道歉就好？陳菁徽要求高雄市政府對外說明，對於這起烏龍事件，不僅造成民眾的食安恐慌，更造成養殖業者巨大損失，包含販賣的店家、下架回收的損失、這段期間的影響以及商業名譽等，請問由誰負起責任？此外，高雄市政府不要只推基層員工出來扛下責任，督導的長官以及主管的懲處為何？必須要給口湖合作社一個清楚的交代。

