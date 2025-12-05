　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高市府拖一週才承認烏龍　國民黨團要求陳其邁全額賠償漁民

▲▼ 國民黨團召開「高市府檢驗台灣鯛出包 巿府没人負責?」記者會，書記長羅智強、立委張嘉郡、丁學忠、陳菁徽出席。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨團召開「高市府檢驗台灣鯛出包 巿府没人負責?」記者會，書記長羅智強、立委張嘉郡、丁學忠、陳菁徽出席。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

高雄市政府衛生局日前抽驗全聯「台灣鯛魚排」檢出驗出不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」禁藥，結果卻發現，是檢驗電腦條件遭約聘助理改為10倍，導致數值錯誤。國民黨團今（5日）指出，雖然高雄市政府在昨天深夜道歉，但陳其邁必須親自向受到商譽和收入損害的雲林漁民、口湖合作社，有擔當的站出來公開道歉，並賠償損失。

書記長羅智強指出，當高雄市政府公布烏龍檢驗報告時，雲林口湖合作社漁民就馬上找了公正第三方，提出未使用違法藥物的清白證明，但當時高雄市政府卻說漁民檢驗的魚種，是不同批號。高雄市政府不先回頭檢視自己檢驗否有問題，而是先去否定辛苦的漁民所養殖的魚種，和第三方檢驗報告。

羅智強指出，雲林縣口湖合作社販售的台灣鯛，過去口碑、信譽卓著，深受消費者信任，但今天卻遭到高雄市政府糟蹋，難道陳其邁在高雄市做任何事情，因為是溫暖的市長、華麗的政府，所以沒人敢去監督？然後北上搞雲林漁民？是這樣嗎？

藍委張嘉郡委員嚴厲譴責高雄市政府，對於台灣鯛檢驗的重大失誤，完全不是一個可以用「小疏忽」輕輕帶過。高雄市政府一開始對外公告，說全聯販售的台灣鯛驗出禁藥，結果現在自己承認，竟然是「電腦設定遭人為更改」造成錯誤結果。在11月27日，高雄市政府這張檢驗報告一出來，全聯全國的台灣鯛就被緊急下架，雲林漁民、口湖合作社，就被貼上「有問題」的標籤。這段期間，口湖漁類生產合作社第一時間就自費送第三方公正單位檢驗，檢驗結果是「完全未檢出」禁藥，也一再強調他們長年依規定養殖，不可能使用違法藥物。結果，高雄市政府當時不但沒有謙卑面對，還說那不是同一批貨，直接把業者的努力和科學證據整個否定掉。

張嘉郡說，一路拖到昨天12月4日的晚上，高雄市政府才倉促開記者會，承認是電腦設定遭人為更改，一場烏龍案，但前後整整鬧了一個禮拜，台灣鯛被說成「有禁藥」、變成「毒魚」，雲林漁民在社會上就是背著這個黑鍋過日子。張嘉郡認為，高雄市政府搞出食安大烏龍，嚴重影響他們的名譽和生計，產品被下架、訂單被取消，魚都養好了卻賣不出去，損失是實實在在的，絕對不是一句道歉就要大家自己消化。

張嘉郡具體要求高雄市政府，不能只停留在道歉，應該主動和受害的養殖戶、合作社協調損失範圍做出補償，而且必須要在制度上檢討檢驗與通報機制，避免同樣的錯誤重演。張嘉郡強調會永遠和漁民站在一起，希望高雄市政府能負起完整責任，他也全力支持漁民採取法律行動，提出相關求償。

藍委丁學忠委員表示，高雄市政府檢驗台灣鯛出包造成烏龍案件，是一起不可原諒的錯誤，由於是人為疏失，造成食安大烏龍，重創雲林養殖漁業漁民名譽和生計，同時造成消費者恐慌，這不是高雄市政府一句道歉就可以解決的事。丁學忠呼籲高雄市政府要負起完全責任，除了公布完整烏龍案調查結果，並對受到商譽、收入損害的漁民一個交代。

藍委陳菁徽質疑，高雄市衛生局主動移送檢調一名女性操作人員，請問一下這就是高雄市政府的負責？只移送基層員工？上層的督導業務的長官難道都沒有責任？只要鞠躬道歉就好？陳菁徽要求高雄市政府對外說明，對於這起烏龍事件，不僅造成民眾的食安恐慌，更造成養殖業者巨大損失，包含販賣的店家、下架回收的損失、這段期間的影響以及商業名譽等，請問由誰負起責任？此外，高雄市政府不要只推基層員工出來扛下責任，督導的長官以及主管的懲處為何？必須要給口湖合作社一個清楚的交代。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
男露營完「手掌長滿紅斑」竟因染梅毒　泌尿醫揪出真相
公部門AI客服大體檢　揭開10大公務機關「智能客服」的真實能
罕見！習近平陪同馬克宏訪成都　進行非正式會晤
林吟蔚器官「斷崖式下滑」　安迪女兒緊急做決定要凍了
小紅書App沒刪會被罰？VPN翻牆後果曝　百萬用戶一次看
美軍離譜誤擊！連射2飛彈打自家F-18　飛官：看到人生跑馬燈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

財劃法覆議遭否決　綠黨團嘆：把下一代推去當人肉信用卡

北市驚爆14貓命案！裝垃圾袋棄屍　許淑華心痛：上週才救出1狗4貓

高市府拖一週才承認烏龍　國民黨團要求陳其邁全額賠償漁民

曝抖音有設法人配合打詐　內政部轟：小紅書迴避中華民國法律管轄

買鱷魚紋皮包遭質疑金流　陳佩琪傻眼：我們夫妻平均報稅額約700萬

快訊／卓榮泰8連敗！　財劃法覆議案59：50遭否決

誤判「毒鯛」風波延燒　許宇甄批高市府失能、全額賠償漁民損失

內政部為打詐封鎖小紅書挨轟　綠議員：那就不要靠北政府不做事

小紅書拒配合打詐遭封1年　綠營曝Line、Meta都配合：為何要給例外？

快訊／8歲兒子霸凌同學惹議　賴瑞隆自責道歉：先動手就是不對

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

國道豐原死亡車禍

財劃法覆議遭否決　綠黨團嘆：把下一代推去當人肉信用卡

北市驚爆14貓命案！裝垃圾袋棄屍　許淑華心痛：上週才救出1狗4貓

高市府拖一週才承認烏龍　國民黨團要求陳其邁全額賠償漁民

曝抖音有設法人配合打詐　內政部轟：小紅書迴避中華民國法律管轄

買鱷魚紋皮包遭質疑金流　陳佩琪傻眼：我們夫妻平均報稅額約700萬

快訊／卓榮泰8連敗！　財劃法覆議案59：50遭否決

誤判「毒鯛」風波延燒　許宇甄批高市府失能、全額賠償漁民損失

內政部為打詐封鎖小紅書挨轟　綠議員：那就不要靠北政府不做事

小紅書拒配合打詐遭封1年　綠營曝Line、Meta都配合：為何要給例外？

快訊／8歲兒子霸凌同學惹議　賴瑞隆自責道歉：先動手就是不對

快訊／台股收盤大漲185.18點　台積電漲15元至1460

獨／樋口飯糰搬家！員工路口舉牌吸客　老客人：終於找到你們

LIVE／IU、朴寶劍、舒華、IVE大咖降臨高雄　《ETtoday》14點直播

偷運貓挨罰50萬拒絕！惡男土地被查封　找到鏟屎官8貓萌樣曝

快訊／刀手狠砍夏天倫已落跑柬埔寨　警追幕後疑「美鷹會」動手

6條捷運優先路網＋鐵路地下化推進　台南交通明年進入軌道元年

快訊／玉木宏升格二寶爸！　愛妻木南晴夏報喜第二胎誕生

還真巧！百度人名庫與招標評審名單一樣　採購方推責：小姑娘心急

男露營完「手掌長滿紅斑」竟因染梅毒　泌尿醫揪出真相

罕見！習近平陪同馬克宏訪成都　進行非正式會晤

【集體食物中毒？】狗狗躺地翻滾摩擦...原來是在撓癢癢XD

政治熱門新聞

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

快訊／8歲兒子霸凌同學惹議　賴瑞隆自責道歉：先動手就是不對

快訊／內政部禁小紅書　數發部晚間說明

即／賴瑞隆兒涉校園霸凌　陳其邁要求公正調查

快訊／卓榮泰8連敗！　財劃法覆議案59：50遭否決

備戰三鶯線通車！新北捷運招募108專才　起薪上看7.5萬元

即／市長參選人之子涉霸凌！賴瑞隆回應了

陳玉珍要修法「助理費除罪化」藍綠白助理全炸鍋　立法院付委審查

鯛魚排藥檢出大包！藍營怒轟高市府

談2026藍白合作　柯文哲直言「規則清楚就好」：別再讓趴數

數發部列「詐騙媒介」排行榜　小紅書沒入榜

封鎖小紅書　郭正亮：乾脆禁TikTok

小紅書拒配合打詐遭封1年　綠營曝Line、Meta都配合：為何要給例外？

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

粿粿傳與范姜談定離婚協議　「范姜不會再咬王子」

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

《信號》趙震雄遭爆「曾偷車性侵」多次涉案

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

即／花蓮遊覽車撞機車　騎士頭骨破裂當場死亡

利菁曬聚餐照！　「6大天后一字排開」

即／衛生局鯛魚排藥檢搞烏龍　陳其邁道歉

台女月薪3萬嫌水電工髒又臭　一聽真實收入秒改口

更多

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

國道豐原死亡車禍

國道豐原死亡車禍

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面