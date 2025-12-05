鄭麗文接受紐約時報專訪：時間不站在台灣這邊

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

國民黨主席鄭麗文接受紐約時報專訪表示，「我不認為時間站在台灣這邊」，中國大陸快速崛起，國力跟四年前相比都不可同日而語，更不用說十年前。她還轉述部分看法，稱美國可能正把台灣當作棋子，適時刺激中共。

早年的鄭麗文曾呼籲台灣宣布獨立，甚至把國民黨視為壓迫台灣的殖民者，但她如今卻成為國民黨主席，更稱「台灣人應該自豪地宣稱自己也是中國人」。她在20多年前放棄台獨的想法，她透露，這目標不切實際且充滿危險，認為「台灣必須接受自己歷史上是中國的一部分，否則就會冒著與北京爆發毀滅性戰爭的風險」。

報導指出，鄭麗文在國民黨內崛起，以及急切呼籲要和北京和解的立場，讓她成為近年台灣最具爭議、最具顛覆性的反對黨領袖，此外，她的觀點也可能讓美國華府感到不安。美國是台灣防務關鍵角色，賴政府的1.25兆特別國防預算案將成為她上任後的第一個重大政治考驗。她並未明確表態反對，但對於台灣是否負擔得起、軍購是否真正有助和平提出質疑。

對國民黨來說，鄭麗文是一次大膽押注，之所以能當上黨主席，是因為黨員渴望擁有能戰鬥的領袖。哈德遜研究所高級研究員的許毓仁（Jason Hsu）指出，鄭麗文是一名試圖打破黨內僵局的異類領袖。曾協助鄭麗文競選黨主席的李德維稱，鄭麗文在美國讀過一年書，不過完全沒有歷任國民黨領袖對美國懷有深厚崇敬之情的心態，「她不會再以美國為世界中心」。

鄭麗文表示願與中國領導人會面，並稱若北京當局拒絕與民進黨對話，那麼國民黨就必須站出來充當溝通管道，強調美國總統川普也會同意這種做法，「所有的事情都應該可以透過談判取得最好的解決之道」。