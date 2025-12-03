　
快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

▲美國總統川普正式簽字。（示意圖非本次事件畫面／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普正式簽字。（示意圖非本次事件畫面／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

白宮2日宣布，美國總統川普已正式簽署「台灣保證實施法案」，要求美國國務院定期強制審查美國對台交往準則，並提出移除限制的計畫，被視為深化美台關係的最新立法進展。

「台灣保證實施法案」今年5月在眾議院過關，11月18日於參議院無異議通過後送交川普簽署生效。法案規定，國務院至少每5年必須全面檢視與台灣互動的規範，並研擬逐步解除限制美台官方往來的方案。

法案由共和黨眾議員華格納（Ann Wagner）、已故民主黨眾議員康諾里（Gerry Connolly）及民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）在2月共同提出。華格納強調，立法展現美國國會跨黨派反對中國共產黨區域擴權的立場，也重申對台承諾。

自1979年美國與中華民國斷交後，國務院透過內部文件規範外交與軍事官員與台灣接觸的各項「紅線」，包含訪問層級、場合與公開活動等。法案核心精神即在打破這些歷史性限制，使美台官方往來逐步正常化。

2021年1月，時任國務卿龐培歐（Mike Pompeo）曾宣布取消所有對台交往準則；但拜登政府上任後恢復準則體系，同時放寬部分限制，例如允許台灣官員進入聯邦機構會晤，美方官員也可頻繁前往駐美代表處交流。

11/30 全台詐欺最新數據

