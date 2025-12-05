FB、LINE也該封！投資網紅轟「明年用選票教訓你們」　全場吵翻

▲小紅書即日起暫時封禁一年。（圖／視覺中國）



網搜小組／劉維榛報導

內政部無預警宣布，小紅書因涉詐1706件、金額超過2億元，即日起暫時封禁一年，讓不少網友哀鴻遍野。這讓一名財經網紅重話砲轟，「沒關係，明年用選票教訓你們，白X政黨」，明明臉書、LINE同樣也是詐騙溫床，「是不是也該封？」他認為，與其封鎖小紅書，不如先教大家怎麼分辨詐騙、怎麼保護自己。

一名投資網紅葉育碩在Threads痛罵，「你們封鎖小紅書，沒關係，明年用選票教訓你們，白X政黨！」同時他也在臉書痛批，台灣政府封鎖小紅書，理由是詐騙太多，讓他質疑其他社群平台「像是臉書、Instagram、Threads詐騙更多，是不是也該封？LINE幾乎是詐騙溫床，是不是也該封？」

葉育碩說，一個平台出問題就封鎖，那為何其他平台也一樣亂，就裝作沒看到呢，「這種邏輯，聽起來很公平，但根本是選擇性執法。」

葉育碩認為，其實關鍵不在平台本身，問題在於管理和使用者防詐意識，「封掉一個，騙子只會跑到另一個，與其封平台，不如先教大家怎麼分辨詐騙、怎麼保護自己，封掉原因是詐騙，還是政治正確，值得深思。」

文章曝光後，底下網友也吵翻了，「身在民主自由的國家，上網還要翻牆，可悲」、「出國吃什麼餐廳、行程推薦都靠小紅書欸...真的是X綠共，沒事幹超有病」、「還我小紅書」、「真的擾民」；「我也喜歡看小紅書啊，我都沒這麼嚴重了，還有Dcard可以看啊，在那邊崩潰什麼」、「小紅書就是=中共，就是該限制，挺」、「等到你被騙錢了，我就只能笑你活該」、「早該禁了！連抖音也禁止」。