距台僅110km！　日本2026在與那國島部署「防空電子戰部隊」

▲日本陸上自衛隊位於沖繩縣與那國島的駐地。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本防衛省4日首度在距離台灣僅110公里的沖繩縣與那國島召開居民說明會，宣布2026年度將在當地部署「防空電子戰部隊」，擴充與那國駐屯地周遭海空域的對應能力，引發外界關注。這個位於日本最西端的戰略要地，一旦「台灣有事」，台海發生衝突，恐將成為第一線戰場。

根據《產經新聞》報導，防衛省4日晚間在當地舉行說明會，約有100名居民參與，與那國町長上地常夫也親自出席。值得注意的是，防衛省原本並無舉辦說明會的打算，直到上地常夫今年8月當選町長後強烈要求，才決定召開。

沖繩防衛局企劃部長下幸藏在會中強調，「強化西南地區的防衛體制是當務之急」，透過增設電子戰部隊將大幅提升島嶼防衛能力。他特別澄清，新部署的裝備「並非用於攻擊他國」，而是要展現日本的自我防衛實力，讓潛在敵人認為「日本不容易被攻擊」，藉此發揮嚇阻效果。

面對居民對防空電子戰設備安全性的擔憂，防衛省回應指出，相關裝置使用的電磁波頻率與手機相同，對人體健康不會造成危害。

根據防衛省規劃，這支防空電子戰部隊將負責對來襲敵機實施陸基電波干擾，癱瘓早期預警機等雷達系統功能。除了2026年在與那國駐屯地部署外，同年也將在熊本市健軍駐屯地部署，2027年則將部署於那霸駐屯地。未來這些分散各地的電子戰部隊將由東京都練馬區朝霞駐屯地的電子作戰隊本部統一指揮調度。

與那國島的軍事化進程已持續多年，自2016年3月在當地設立駐屯地後，2022年4月航空自衛隊雷達部隊開始常駐，2024年3月陸上自衛隊電子戰部隊正式進駐，目前還有地對空飛彈部隊的部署計畫正在推進中。