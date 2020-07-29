制裁香港！專家：美國可能將「金融武器化」

▲港版國安法正式執行。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

北京通過「港版國安法」後，美國總統川普便簽署「香港自治法」，中止對港的特殊待遇。對此，香港行政會議成員、金管局前總裁任志剛表示，美國是全球最大的經濟體，美元在國際金融體系中占主導地位，這意味著美國可能將「金融武器化」，並形容這是強大的武器。

綜合港媒報導，任志剛今（29）日在一場演講中指出，美國未來數月將會根據「香港自治法」公佈制裁，包括香港的個人或機構名單，限制在美國投資或使用美元等，預計將為這批人士或機構帶來不便，但對香港金融系統及機制、國際金融中心地位並無影響。

針對川普指香港國安法將令香港由「一國兩制」變成「一國一制」的講法，任志剛認為缺乏邏輯，指出「基本法」已表明兩制定義，香港及中國內地仍是兩個貨幣、金融系統，並強調香港國安法的實施將有助於香港社會恢復秩序。

「美國是全球最大的經濟體，美元在國際金融體系中占主導地位，這意味著美國可能將金融武器化。」任志剛表示，可能停止美元清算設施、限制與美元相關的外匯及其他金融交易、凍結美元金融資產、禁止收購美元金融資產、禁止在美國融資或使用美元、要求在美國上市的股票退市、限制美國企業在中國的金融投資、限制金融機構向中國提供金融服務等。

不過，任志剛卻認為，美國不會採取核彈式的製裁，制裁香港特區政府的可能性不大，「這是極端選擇，亦對美國有極大的負面影響。」

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