政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

迎戰2026縣市長選舉，民進黨近日陸續拍板各縣市人選，國民黨接下來布局也備受矚目。對此，學者鈕則勳3日分析，民進黨、民眾黨已兵臨城下，國民黨沒有蹉跎空間，主席鄭麗文應該快速啟動布局，建議台北、桃園與尋求連任縣市應隨即提名，南二都徵召柯志恩與謝龍介，「新北與台中」情況則複雜得多，他也點出其中原因。

鈕則勳發文分析2026選情表示，還是老話一句，當民進黨及民眾黨已經展開布局兵臨城下，期待形塑主場優勢之際，國民黨完全沒有蹉跎的空間，主席鄭麗文應該快速啟動布局，建議可以以下階段為之—。

鈕則勳指出，台北與桃園與其他藍營執政尋求連任的縣市，應隨即提名，至少讓外界覺得國民黨針對明年縣市長選舉，已經開始動了，好歹輸人不輸陣。

鈕則勳認為，南二都隨即徵召柯志恩與謝龍介，畢竟經營布局已久，再加上綠營南二都不論誰出線，因為初選攻伐太兇，要彌平衝突未必容易之際，藍軍便有以逸待勞的本錢。

鈕則勳表示，況且鄭主席也不能只給外界只有處理連任選區提名的能力，是以即便台南現今又有陳以信想參選，但鄭麗文也應有智慧、謀略及勇氣，啟動協調後，隨即徵召。畢竟趁綠軍亂的時候，藍軍只要動得越快，謝龍介與柯志恩更能展現爆發力，至少拚下一都，強化鄭麗文的領導威望。

針對「新北與台中」，鈕則勳表示，前者民眾黨主席黃國昌也表態，後者也有黨內江啟臣與楊瓊櫻競逐，情況當然比前兩類要複雜得多。

鈕則勳指出，以新北市來說，黃國昌確定參選，鄭主席也應啟動李四川與劉和然的黨內協調，徵召勝率高者，一般認為是川伯，畢竟民眾黨與黃國昌已經擺開陣勢，藍營如果太慢徵召，加上後續又要啟動共推機制，蘇巧慧可能已經跑了三圈了。

鈕則勳指出，台中部分，應該先協調後徵召，就是不要初選，畢竟只要初選，綠營勢必見縫插針政治操作，況且江啟臣還是立法院副院長，藍若啟動初選，除了綠營及部分媒體會攻堅江要否辭副院長外，連韓國瑜都一定會被追問，勢必會攪亂一池春水、使藍營情勢更為複雜之外，若白營對副院長也有想像，更會直接衝擊藍白合，不可不慎。

接著，鈕則勳分析，再來則是處理另外幾個最可能藍白合的縣市，如新竹市、嘉義市、宜蘭縣，自己會認為新竹市已是民眾黨的本盤區，順勢禮讓可作為籌碼，再加上若藍營也無強棒的嘉義市，若白營立委張啟楷有意角逐，藍也可樂觀其成，甚至這雙雙禮讓，除了可凸顯合作誠意之外，更可掛勾宜蘭縣、甚至新北市一併來談，藍軍更可能建構出相對優勢。

鈕則勳強調，最後再來處理藍軍執政換屆的其他縣市或是綠營執政區塊，畢竟這時候鄭主席早已跨過了關鍵選區的提名難題，也累積了相當程度的協調功力與政治威信，這幾個縣市不論是協調、徵召或初選，除了鄭可能倒吃甘蔗外，提名水到渠成的機會都會更高。

▼中國文化大學廣告系專任教授鈕則勳。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼中國文化大學廣告系專任教授兼系主任鈕則勳。（圖／記者湯興漢攝）

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

