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「1.2萬美軍撤出德國」！　美國防部長：美軍歐洲司令部遷往比利時

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▲▼2020年2月21日，美軍履帶式及輪式車輛運抵德國不來梅港。（圖／達志影像／美聯社）

▲2020年2月21日，美軍履帶式及輪式車輛運抵德國不來梅港。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國政府29日宣布，美方計畫從德國撤出約12000名美軍，其中部分駐軍轉移至歐洲其他國家，例如波蘭、義大利等，其餘士兵將返回美國。此外，美國計畫將數個司令部遷出德國，包括即將遷往比利時的美國歐洲司令部。

根據美國國家廣播公司（NBC）報導，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）在五角大廈簡報會上說，整個撤軍計畫將斥資數十億美元，並且將竟可能快速展開，其中部分行動將於數周內啟動。

艾斯培表示，常駐德國的美軍官兵人數將減少約11900人，兵力從現有的36000人減少到24000人。他表示，其中約有5600名官兵會轉移到歐洲其他地區駐紮，包括比利時、波蘭和義大利，其餘6400多名官兵將先返回美國，部分官兵隨後將在歐洲各地進行較短期的輪調部署，包括黑海和波羅的海地區。

儘管艾斯培強調，駐德美軍撤軍有利於華府在海外的戰略利益，並且能夠起到強化北約、威懾俄羅斯的目的，但此舉仍令國會共和黨與民主黨人感到震驚，對歐洲而言則象徵著川普政府領導的華府與柏林之間關係急速惡化。

川普總統先前曾暗示，駐德美軍縮編計畫，是他對德國長期以來拒絕支付足夠軍費的一種「懲罰」。川普6月曾就德國軍費開支問題像媒體表示，「我們保護德國，他們卻欠錢不交，這沒有道理。」川普還抱怨，美國對德國長期貿易逆差，「他們在貿易方面對我們非常不利。」

美國國會共和、民主兩黨則對川普政府的撤軍計畫感到不滿。他們認為美軍駐紮德國的目的並非保護德國，而是提供美國至中東的跳板，同時扮演對抗俄國的象徵性堡壘。

目前，大多數駐德美軍駐紮在德國萊茵蘭-普法茲邦的拉姆施泰因空軍基地（Ramstein Air Base），這是美軍除美國本土外的最大規模軍事設施，也是美國駐歐空軍司令部所在地。

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