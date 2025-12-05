　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／衛生局鯛魚排藥檢搞烏龍！陳其邁道歉　追究相關人員責任

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲陳其邁對於衛生局藥檢出包做出回應。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄市衛生局大出包，證實全聯販售「台灣鯛魚排」驗出動物用藥，竟內部人員電腦設定遭更改，導致錯誤檢驗值，對此，高雄市長陳其邁今（5日）也做出回應。

針對衛生局藥檢出包，陳其邁今日表示，他首先對全聯及養殖業者因為檢驗錯誤道歉，非常不好意思，是因為一位操作同仁違反作業程序，罕見更改後台參數導致，疏失錯誤非常不應該，已立刻移送檢調，司法調查釐清是故意還是疏失，釐清真相。

陳其邁他也嚴厲要求衛生局要追究責任，應該把藥物檢驗平台校正標準化，維持藥品檢驗最嚴格的標準作業程序。衛生局也立刻跟養殖戶及全聯聯繫，負起賠償責任。

陳其邁強調，當樣本有疑慮應該要複驗釐清，希望衛生局記取這次教訓落實檢驗標準及資訊透明，對此再次表達歉意。他說，在追究責任會連同相關主管及相關人員，負有督導責任，會一併懲處。

衛生局昨日由衛生局長黃志中局長、副局長潘炤穎、檢驗科科長林學慶召開記者會說明，針對11月26日檢出全聯「台灣鯛魚排」產品動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」一案疑義，經內部調查因檢驗科內部儀器品管紀錄正常，但設定條件遭更改，致使最終檢驗計算結果為「不合格」，此操作人員為故意或過失，衛生局已主動移送檢調釐清。

▲衛生局長黃志中、副局長潘炤穎鞠躬道歉。（圖／記者許宥孺攝）

▲藥檢出大包，衛生局長黃志中、副局長潘炤穎鞠躬道歉。（圖／記者許宥孺攝）

衛生局表示，關於台灣鯛魚排檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」一案，經衛生局主動釐清發現為人為錯誤，檢驗值因人為電腦設定錯誤而放大十倍，正確結果應為「未檢出」。

此異常事件於發現第一時間通報中央主管機關食藥署，衛生局並深入追查，確認此為單一事件，之前並未有電腦設定更動紀錄。

▲▼全聯鯛魚排禁藥是烏龍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲全聯鯛魚排禁藥是烏龍。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局鄭重向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者誠摯致歉，並依法追究相關人員責任。相關損失賠償事宜衛生局將與全聯及業者主動協調，衛生局已將全案送司法調查以釐清原因，應負之責絕不迴避。

12/02 全台詐欺最新數據

548 3 4855 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

高雄衛生局台灣鯛魚排檢驗錯誤全聯恩氟喹啉

