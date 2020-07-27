「買土地可娶我小姨子！」大眼清秀妹照片曝光…掀轟動：已2男求婚

▲印尼一名男子阿里斯出售土地，順便替小姨子德薇（Dewi Rosalia Indah）徵婚。（圖／翻攝當事人臉書）

記者吳美依／綜合報導

印尼男子阿里斯（Aris Sofiyanto）想要出售一塊位於中爪哇古突士縣（Kudus）的土地，廣告資訊中提到，如果買家合得來，還可以娶走他的小姨子德薇（Dewi Rosalia Indah）。由於女孩長相清秀漂亮，所以這一篇「買土地促姻緣」的文宣一出，立刻成為網路上最火紅的廣告。

阿里斯21日在臉書社團中貼文宣傳，這一塊土地位於古突士縣一處住宅區內，面積大約72平方公尺，售價是1億印尼盾（大約新台幣20萬元）。但是，除了買賣資訊以外，文末還加註說明，「如果買家合得來，就可以娶我的小姨子，她正好也在尋找一段認真的關係」，並且附上德薇的照片。

根據Coconuts Jakarta報導，這一篇貼文在網路上瘋傳，許多網友紛紛表明有意願購買土地，追求德薇。但阿里斯22日接受採訪時表示，他不是為了行銷噱頭而物化小姨子，強調雙方也得合得來，才可能開花結果，「她不是附送的獎金紅利」。

德薇透露，已經有一名來自新加坡的男子，以及另外一位馬來西亞人前來求婚，但她都拒絕了，「因為我不認識他們……如果有人購買那塊土地，我會想要先認識他們，而不是直接進入婚姻。我有過兩段失敗的婚姻，所以我希望找到一個像我一樣好又願意去愛的人。」

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