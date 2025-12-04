　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園工人清洗化學儲槽「掃到撒旦之母」被炸飛　頭部破裂亡

▲▼工廠化學槽結晶體竟產生「撒旦之母」　員工清掃爆炸釀1死。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲化學儲存槽底部竟有撒旦之母，員工清洗到一半突爆炸，送醫後重傷不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、趙蔡州／桃園報導

桃園市大園區五青路一間鐵工廠今年9月10日發生爆炸意外，64歲宋姓男子在進行儲槽內部結晶物清掃作業時，結晶突然發生爆炸，導致他重傷不治。事故經消防、警方及勞動檢查處調查後，發現結晶竟是具有高度危險性、俗稱「撒旦之母」的三過氧化三丙酮（TATP）。

事件發生在今年9月10日上午9點多，宋男被鐵工廠負責人指示清洗一個2層樓高的化學儲存槽，他清洗時發現儲槽底部存有不明結晶，於是從頂部使用改裝的長型掃把進行清掃，不料過程中結晶疑似金屬磨擦產生的火花、熱能而發生爆炸，導致他當場被炸飛，後腦先摔落地面，頭部破裂重傷，送醫後不治。

桃園市勞檢處表示，事故經消防局、警察局等單位聯合調查後，發現為鐵工廠承接他公司委託，負責清洗、改裝該儲槽，儲槽過去用於儲存異丙醇，事故前已無異丙醇殘留，但槽底仍有部分結晶物，結晶物經檢驗後確認為具高度危險性的三過氧化三丙酮。

勞檢處指出，目前已將職災檢查報告送交勞動部職業安全衛生署審閱備查，後續將要求鐵工廠改善職場環境並完成復工程序，也會協助轉介專案服務員持續關懷家屬並追蹤補償進度。

12/02 全台詐欺最新數據

桃園工人清洗化學儲槽「掃到撒旦之母」被炸飛　頭部破裂亡

