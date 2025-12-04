韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到：冒犯到台灣人嗎

▲韓國軍人帥到台灣，結果他本人嚇到。（圖／翻攝Threads，下同）

記者葉國吏／綜合報導

社交平台Threads近日一位韓國金姓軍人帥到爆紅，讓許多台灣網友留言朝聖，讓這位帥哥一頭霧水，還發問「請問我的PO文有問題冒犯到台灣人嗎？」更多台灣人看到發文又被圈粉。

金姓軍人在車內穿著軍裝拍了一張帥氣自拍並上傳Threads，結果照片迅速爆紅，吸引超過250萬人觀看，留言區則被數千名台灣網友「佔領」。台灣網友紛紛用中文留言，包括「抵達戰場」、「佔領留言區」等台灣流行語，讓金某誤以為自己不小心冒犯台灣人，連續發文詢問是否需要刪除照片，甚至擔心涉及敏感議題。

台灣網友的留言內容充滿幽默，有人說「韓國軍人自拍，台灣人留言嚇到他，太好笑了」，還有人比喻台灣網友像是「闖進人家客廳嗑瓜子聊天，屋主一臉懵」。不過，此現象也引發兩極討論，部分人批評這樣的行為可能讓外國人感到困擾，認為留言時應更注意文化交流的分寸。

幸好金某在了解台灣網友的留言背景後，化解誤會，並感謝大家的喜愛。這場爆笑的網路事件再度展現Threads的高互動性和台灣網友的特殊幽默感，但也提醒網路交流時應尊重不同文化，避免造成誤解或不便。