國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到：冒犯到台灣人嗎

▲▼韓國軍人帥到台灣，結果他本人嚇到。（圖／翻攝Threads）

▲韓國軍人帥到台灣，結果他本人嚇到。（圖／翻攝Threads，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

社交平台Threads近日一位韓國金姓軍人帥到爆紅，讓許多台灣網友留言朝聖，讓這位帥哥一頭霧水，還發問「請問我的PO文有問題冒犯到台灣人嗎？」更多台灣人看到發文又被圈粉。

金姓軍人在車內穿著軍裝拍了一張帥氣自拍並上傳Threads，結果照片迅速爆紅，吸引超過250萬人觀看，留言區則被數千名台灣網友「佔領」。台灣網友紛紛用中文留言，包括「抵達戰場」、「佔領留言區」等台灣流行語，讓金某誤以為自己不小心冒犯台灣人，連續發文詢問是否需要刪除照片，甚至擔心涉及敏感議題。

▲▼韓國軍人帥到台灣，結果他本人嚇到。（圖／翻攝Threads）

台灣網友的留言內容充滿幽默，有人說「韓國軍人自拍，台灣人留言嚇到他，太好笑了」，還有人比喻台灣網友像是「闖進人家客廳嗑瓜子聊天，屋主一臉懵」。不過，此現象也引發兩極討論，部分人批評這樣的行為可能讓外國人感到困擾，認為留言時應更注意文化交流的分寸。

幸好金某在了解台灣網友的留言背景後，化解誤會，並感謝大家的喜愛。這場爆笑的網路事件再度展現Threads的高互動性和台灣網友的特殊幽默感，但也提醒網路交流時應尊重不同文化，避免造成誤解或不便。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到：冒犯到台灣人嗎

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到：冒犯到台灣人嗎

免費訂閱《ETtoday電子報》
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
