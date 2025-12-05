　
國際

USGS罕見誤判？內華達突報「規模5.9強震」又秒刪　網瘋猜1原因

▲USGS地震圖突出現5.9強震又秒消失。（圖／翻攝自X）

▲USGS地震圖突出現5.9強震又秒消失。（圖／翻攝自X，下同）

記者閔文昱／綜合報導

美國地質調查局（USGS）4日早上突然發布一則「規模5.9地震」的警報，指稱內華達州戴頓（Dayton）附近出現強震，警訊甚至一路推播到舊金山，許多民眾一度擔心地震來襲。不過，這起事件在短短幾分鐘後就被官方撤下，USGS 也證實「沒有發生任何地震」，引發揣測。

最初的警報顯示，地震發生在太浩湖（Lake Tahoe）以東約20英里處，震度一度標示為規模6.2。然而不到數分鐘，USGS 就刪除所有相關資訊；在「Did You Feel It」震感回報系統中，也只有三名民眾表示「疑似有感」，與強震規模完全不符。USGS發言人Sobieszczyk隨後表示，「稍早發布的地震警報已被取消。卡森市附近沒有發生地震。」目前正調查誤發原因。

▲USGS地震圖突出現5.9強震又秒消失。（圖／翻攝自X）

內華達大學雷諾分校的地震專家Rowe表示，這次事件是ShakeAlert自動偵測系統的誤判，因此透過MyShake等App使大量手機收到警訊，但實際上「沒有任何地震發生」。

事實上，美國地震預警系統向來以穩定著稱，極少出現誤報，因此這次異常誤發在當地引發不少討論，更有網友在社群平台留言猜測，「這次內華達的『地震』很可能是核試驗，USGS是接到政府建議後才移除的。」不過目前完全沒有任何官方資料或地震研究機構支持這項說法，USGS 與相關研究機構仍在追查誤判原因，確切情形尚待釐清。

12/02 全台詐欺最新數據

548 3 4855 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

桃園工人清洗化學儲槽「掃到撒旦之母」被炸飛　頭部破裂亡

前AV女星斬首男友　又嫁死者兒子

前AV女星斬首男友　又嫁死者兒子

美國內華達州拉斯維加斯駭人命案，45歲前成人片女星麥可絲（Devyn Michaels）被控殺害並斬首男友強納森威利特（Johnathan Willette）。案件發生於2023年8月，警方在威利特位於亨德森市的住所內發現無頭屍體，現場瀰漫刺鼻化學氣味，旁邊還留有漂白水與氨水瓶，場面極度駭人，死者頭顱和凶器至今仍未找到。陪審團審理已於11月5日開庭。

俄羅斯堪察加半島6.1地震　深度僅10km

俄羅斯堪察加半島6.1地震　深度僅10km

阿富汗北部深夜6.3強震！死傷不明

阿富汗北部深夜6.3強震！死傷不明

一直晃！菲餘震規模5.9　這國爆規模6地震

一直晃！菲餘震規模5.9　這國爆規模6地震

俄羅斯外海規模6.1地震　深度10公里

俄羅斯外海規模6.1地震　深度10公里

地震警報誤報事件內華達州USGS地震預警

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

快訊／內政部禁小紅書　數發部晚間說明

陸軍出包！砲彈偏飛連撞3民宅　牆倒了

即／市長參選人之子涉霸凌！賴瑞隆回應了

女墜落大樓摔進4樓陽台！住戶驚見陳屍嚇傻

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

最難搞大男人星座 Top 3

國1車禍1死10傷！特斯拉駕駛家屬：想閃被拉回

張鈞甯認「沒收到邱澤喜帖」

即／高雄衛生局鞠躬道歉！全案移送檢調

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

男帶槍吃黑輪裝老大　台中警掌握身份：是BB槍

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

國道豐原死亡車禍

國道豐原死亡車禍

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

