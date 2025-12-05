USGS罕見誤判？內華達突報「規模5.9強震」又秒刪　網瘋猜1原因

▲USGS地震圖突出現5.9強震又秒消失。（圖／翻攝自X，下同）



記者閔文昱／綜合報導

美國地質調查局（USGS）4日早上突然發布一則「規模5.9地震」的警報，指稱內華達州戴頓（Dayton）附近出現強震，警訊甚至一路推播到舊金山，許多民眾一度擔心地震來襲。不過，這起事件在短短幾分鐘後就被官方撤下，USGS 也證實「沒有發生任何地震」，引發揣測。

最初的警報顯示，地震發生在太浩湖（Lake Tahoe）以東約20英里處，震度一度標示為規模6.2。然而不到數分鐘，USGS 就刪除所有相關資訊；在「Did You Feel It」震感回報系統中，也只有三名民眾表示「疑似有感」，與強震規模完全不符。USGS發言人Sobieszczyk隨後表示，「稍早發布的地震警報已被取消。卡森市附近沒有發生地震。」目前正調查誤發原因。

內華達大學雷諾分校的地震專家Rowe表示，這次事件是ShakeAlert自動偵測系統的誤判，因此透過MyShake等App使大量手機收到警訊，但實際上「沒有任何地震發生」。

事實上，美國地震預警系統向來以穩定著稱，極少出現誤報，因此這次異常誤發在當地引發不少討論，更有網友在社群平台留言猜測，「這次內華達的『地震』很可能是核試驗，USGS是接到政府建議後才移除的。」不過目前完全沒有任何官方資料或地震研究機構支持這項說法，USGS 與相關研究機構仍在追查誤判原因，確切情形尚待釐清。