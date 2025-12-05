台大紀念品商店爆違法解僱　工會控：副校長涉職場霸凌

記者許敏溶／台北報導

台大紀念品商店爆發勞資爭議。高教工會今（5日）與台大學生出面指控，擔任新月台主任的台大副校長丁詩同，與國際長袁孝維對員工進行職場霸凌，遭檢舉後至今違法解僱員工。工會與學生呼籲校長陳文章出面解決，撤回違法解僱，並調查新月台職場霸凌案件及改善職場環境，否則將持續抗爭到底。

▲台大遭指控職場霸凌與違法解僱，高教工會與學生遞交陳情書給校方。（圖／記者許敏溶攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

位於台大新生南路側門的新月台，去年底化身為「NTU Hub & Store台大紀念品旗艦店」並正式開幕營運，一樓販售校園周邊商品、紀念品，二樓則是「新月台Cafe」。新月台由台大紀念品辦公室負責，並由副校長丁詩同擔任辦公室主任。

不過，包括高教工會與台大勞工社、師大人文學社等學生社團，今天上午在新月台前召開記者會，控訴丁詩同與袁孝維對新月台員工職場霸凌與違法解僱。工會與學生團體沿途呼喊「第一學府、無良雇主」、「台大新月台，勞權斷頭台」、「台大校長陳文章，出來面對」等口號，最後由台大主秘王大銘接收陳情書。

▲台大爆職場霸凌與違法解僱，高教工會與學生遞交陳情書，由主秘出面接受。（圖／記者許敏溶攝）

高教工會研究員陳柏謙指出，新月台營運不佳而不斷精簡人力，人手嚴重不足，員工常常忙到完全沒時間休息與用餐。員工還持續遭到丁詩同、袁孝維，甚至其校外友人言語上的責罵、貶抑、羞辱。更糟糕的是，員工檢舉霸凌、申請勞動檢查後，紛紛遭違法解僱，還有員工嘗試向勞動局實名檢舉、聯合署名向台大校長檢舉陳情，兩名員工隔日馬上遭違法解僱，至今已有4人遭到違法解僱。

新月台咖啡員工三人出面揭露，被解職的一名員工表示，入職沒有教育，品質靠咖啡師穩定，但副校長室林秘書卻在十月底帶校警到咖啡廳，把咖啡師請出去並直接原地解僱。更誇張的是，咖啡廳主管是丁詩同，但袁孝維卻經常越權干涉營運、排班，甚至點名員工，並多次帶著「餐飲顧問」騷擾員工。長官無視行銷不足導致營收差，卻抱怨員工。中階主管也遭解僱，副校長拒溝通，堅持精簡人力，導致員工過勞。

另一位兼職員工為台大學生，該生發表書面文字，指在此打工9個月，見識到老闆各種罔顧員工權益行為。包括沒對僱用正職與兼職員工進行相關教育，導致無穩定作業流程，員工提出訴求想共同開會討論並解決問題，卻遭不理。身為台大學生，對學校惡意解僱盡心盡力的員工，以及對其他員工的不合理待遇感到痛心與失望，質疑身為教育機構的台大為何做出此等行為。

▲台大爆職場霸凌與違法解僱，抗議者在校園內拉白布條遊行。（圖／記者許敏溶攝）

陳柏謙痛批，丁詩同在經營新月台出現種種違法行徑與離譜言行，呼籲校長陳文章不要吃案，勇敢出來面對，同時提出四大呼籲，包括撤回違法解僱、調查新月台職場霸凌案件、改善新月台職場環境，還給台大新月台員工一個公道，若校長不處理，不排除擴大動員至校長尋求連任的校務會議現場，向每一位校務會議代表清楚說明。

台大學生會長陳柏承認為，10月21日，在未經正當法律程序、未有犯罪事實的情況下，丁副校長帶領約10人（含外部檢警調人員）突襲辦公室與查扣監視器，這次事件凸顯校園治理失控，濫用公權力恫嚇師生，這不僅是職場霸凌，更是對校園民主與法治的踐踏。

▲台大學生會長陳柏承批評，這次職場霸凌事件，凸顯校園治理失控，以及校方濫用公權力。（圖／記者許敏溶攝）

台大主秘王大銘指出，台大會遵守相關規定，並無違法解僱事宜。另在10月28日收到當事人EMAIL陳情，當日即回覆當事人並責成人事室立即處理。並在11月5日發函，請陳情人填具「職場不法侵害申訴單」，以憑辦理，多日後台大雖未獲陳情人回應，但基於保障勞工權益的立場，主動調查。抗議人士指稱台大延宕處理陳情案一事並非事實。

涉入本案人員稱台大涉及勞資糾紛與不法侵害等指控，表示，台大已經在11月21日依規定簽請組成調查小組進行調查。為昭公信，調查小組成員皆為外部專家，包括律師、專業心理輔導師及人力資源專家等，並加上台大工會代表。陳情案調查已啟動，待有結果後將儘速回覆陳情人。