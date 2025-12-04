蘋果失寵？日本iPhone市占率「首度被Android超車」　原因曝光

▲ iPhone 17開賣時的日本搶購潮。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本是有名的「iPhone王國」，但智慧型手機市場近期出現重大轉變。最新調查指出，Android作業系統在日本的市占率首度超越iPhone，打破蘋果長達十多年來的統治地位。

日媒Sumaho Life-Plus報導，MMD研究所10月發布的調查數據顯示，主要手機使用Android作業系統的比例已達51.4%，首度超越iPhone的48.3%，正式終結iPhone長達十多年的統治地位。StatCounter同期數據則顯示，iOS仍以61.44%領先Android的38.36%，儘管調查方法不同，但「iPhone獨大」時代確實已經結束。

報導分析，價格飆漲成為iPhone失寵的最大元凶。受日圓貶值影響，iPhone新機價格持續攀升，Selectra公司調查發現，逾4成iPhone用戶表示若再漲價將考慮改用Android，原因包括「功能沒什麼改變，價格卻一直漲」、「不像以前那麼憧憬iPhone，且物價太高，想省錢」。

且調查指出，日本最受歡迎的iPhone機型竟是入門款iPhone SE，使用率高達18.6%，超越iPhone 16的17.8%和iPhone 15的16.8%。用戶偏愛iPhone SE的原因包括「尺寸剛好」、「捨不得Home鍵」、「CP值最高」。

這項結果突顯蘋果產品策略與日本消費者需求間的落差，當蘋果持續推出大螢幕、高價位的「高端路線」時，日本用戶卻更偏好小巧實用的「恰到好處」設計。