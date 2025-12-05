　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

小紅書拒配合打詐遭封1年　綠營曝Line、Meta都配合：為何要給例外？

▲▼小紅書。（圖／路透）

▲小紅書。（圖／路透）

記者杜冠霖／台北報導

小紅書APP涉詐事件累積達1706件，內政部發函給小紅書母公司「行吟信息科技」，要求改善遭「已讀不回」，也無法開罰。內政部昨宣布封鎖1年，引發熱議。對此，綠委邱議瑩今（5日）受訪時表示，保護國人資安、個人隱私不傳到中國，這不是威權，而是保護國人的安全。綠委吳思瑤指出，立法院朝野共同修訂打詐條例，Google、Line、Meta 都願意配合，為什麼獨獨中國的小紅書就要給予例外？

綠委鍾佳濱表示，民眾在數位時代經常連網使用各種App，但各種資安危害隨之而來，包含隱私侵犯、詐騙等等，且很多平台充斥詐團痕跡，當然包含兒少保護、私密影像也會因為這些App後台管理不當，導致民眾權益被侵犯，數發部本周公佈哪些伺服器放在中國境內的Ao, n9  pp有高度資安風險。

鍾佳濱指出，因為中共情報工作法規定，中共可以任意取得境內伺服器資料，一但使用相關App，不只資安堪虞、對兒少的防護同樣付之闕如，內政部因此對這五款資安風險最高的App進行警告，也對詐騙件數最多的小紅書進行必要限制，國人少使用少上當。

綠委邱議瑩則表示，台灣是充分民主自由的國家，可以任意下載想要的App，但若已經影響國家安全，應將國家安全放在第一位，如何保護國人資安、個人隱私不傳到中國，這不是威權，而是保護國人的安全。

對於在野黨批評，限制言論自由、甚至嘲笑為什麼不禁臉書。綠委林月琴則表示，只能說在野黨十分荒謬、轉移焦點、非常狹隘。因為他們根本不知道問題的嚴重性在哪，真正的問題，不是因為他是中國的社群平台、也不是他的詐騙金額多少。而是跟meta、或其他在台灣有法人代表或落地的平台相比，小紅書一直都不願意配合台灣的法律，不願意接受管控，甚至發文要求小紅書說明，他也完全不理會。

綠委吳思瑤則表示，打詐是全民的共識，立法院也朝野共同修訂打詐條例。現在國家依法，要求所有平臺都要共同來協防打擊詐騙案件，不分國家的平臺業者都要受法律規範，小紅書被禁一年，不是因為它來自中國，而是來自於它不守法、又不配合。其他的平臺如Google、Line、Meta 都願意適用台灣的法規，守法落地，而且能夠有協助打擊詐騙案件的窗口。

吳思瑤直言，不守法、違法的人就要依法來偵辦，依據的法是立法院朝野共同修正的打詐條例，反而要問，所有平臺加入打詐的行列，為什麼獨獨中國的小紅書就要給予例外、就要給予特權呢？

12/03 全台詐欺最新數據

464 3 5254 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

小紅書拒配合打詐！　綠曝Line、Meta都配合：為何要給例
快訊／35歲女開遊覽車撞機車！　騎士當場死亡
鯛魚排抽驗出大包！　漁民阿伯「大度不提告」：以後注意就好
快訊／8歲兒被爆霸凌同學　賴瑞隆道歉自責：先動手就是不對
突禁小紅書惹議　總統府：尊重、支持內政部決策
快訊／TWICE大巨蛋加場4萬票秒殺！　粉絲崩潰轉圈圈
快訊／逢甲商圈驚悚墜樓！　男頭部重創慘死
《信號2》恐永遠石沉大海！　網崩潰：我等了10年
勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

內政部4日以防詐與資安疑慮為由，無預警宣布對中國社群平台「小紅書」實施封鎖1年，此舉遭到藍白陣營猛轟。對此，民進黨新北市議員林秉宥4日表示，Line在台灣大規模擴張時就與政府合作、Meta在台灣有辦公室跟數發部有聯繫窗口，只有小紅書不讀不回，幫小紅書說項的人，被詐騙真的死好而已，反政府反到智商都不要，自己要選擇毀滅，那也拜託不要靠北人家不幫忙，政府不做事。

