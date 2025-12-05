黃仁勳不是可信來源！　美參院跨黨派「封殺輝達」對中出口H200

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

輝達日前成功擋下《GAIN AI法案》納入國防法案，但華府鷹派隨即推出更強力的跨黨派法案，直接要求商務部未來30個月拒發任何先進AI晶片出口中國的許可，等同全面封殺輝達H200與Blackwell等頂級晶片銷往中國。共和黨議員更直言，黃仁勳不是判斷是否應向中國出口技術的可信來源。

根據《彭博社》報導，華府鷹派推出的跨黨派法案《安全且可行的晶片出口法案》（SAFE Act），由參議院外交委員會亞太小組主席瑞克茲（Pete Ricketts）與副主席庫恩斯（Chris Coons）聯手推動，聯署者涵蓋共和、民主兩黨，包括柯頓（Tom Cotton）、麥考米克（David McCormick）、夏亨（Jeanne Shaheen）與金安迪（Andy Kim）。

瑞克茲強調，美國能在AI競賽領先中國，關鍵就在於「對全球運算能力的主導」，因此「拒絕北京取得這些晶片至關重要」，並呼籲將川普政府現行對中限制正式入法，以擴大美國技術領先幅度。

此時的美國政府正討論是否批准輝達向中國出口H200，但一旦《SAFE Act》通過，這類高階處理器若性能高於現行出口限制，都將被全面擋下。依據喬治城大學「安全與新興科技中心」分析，H200的總體效能幾乎是現行規範上限的10倍，凸顯其敏感性。

在新法案成形前夕，輝達執行長黃仁勳3日赴華府與美國總統川普會面，並向參議院銀行委員會共和黨議員簡報。他坦言，中國不會接受「降規版」晶片，美國企業應能把最具競爭力的產品賣給中國。但這番說法並未獲得部分參議員認同。

共和黨籍參議員甘迺迪（John Kennedy）直言，黃仁勳不是判斷是否應向中國出口技術的可信來源。他接受《美聯社》採訪時語帶諷刺地說，「他的錢多到超過聖父、聖子與聖靈，而他還想要更多。如果我要找人給我客觀意見，那個人絕對不會是他。」

值得注意的是，《金融時報》披露，川普政府內部近期壓下多項可能加碼的對中出口管制，包括暫停因中國國安部「鹽颱風」網攻行動而研議的制裁措施，顯示白宮正努力維繫川普與中國國家主席習近平10月達成的貿易協議，也讓國會鷹派更加急於以立法鎖住技術管制。