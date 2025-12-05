　
政治

財劃法覆議遭否決　綠黨團嘆：把下一代推去當人肉信用卡

▲立法院覆議財政劃分法，立法院長韓國瑜公布投票結果。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院覆議財政劃分法，立法院長韓國瑜公布投票結果。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰11月14日針對通過的再修版財劃法提起覆議，最終以59票對50票，維持原決議、否決覆議案。對此，民進黨團書記長陳培瑜今（5日）表示，根據行政院與主計總處的估算，藍白這一版財劃法，會逼中央多借出兩千多億，再加上前一次修法，兩次合計要多舉債五千多億，已經逼近公債法的舉債上限。歷史會記得：是誰選擇為了政治算計，把國家財政綁死，把下一代推去當人肉信用卡。

陳培瑜表示，剛剛國民黨、民眾黨聯手再一次用人數優勢，否決行政院對《財政收支劃分法》的覆議案。他們說這是在幫地方爭取建設經費，但這是在戕害國家的財政紀律，更把下一代推進負債深淵。藍白一年之內，硬推兩次自己的財劃法版本，從頭到尾不理專業，也不理行政院早就準備好的完整版本，去年還鬧出連公式都寫錯的烏龍，卻照樣三讀通過，現在又想要大家替他們的錯誤買單。

陳培瑜直言，更嚴重的是，根據行政院與主計總處的估算，藍白這一版財劃法，會逼中央多借出兩千多億，再加上前一次修法，兩次合計要多舉債五千多億，已經逼近公債法的舉債上限。換句話說，藍白是在把「地方綁樁的政治利益」，丟給「全國納稅人的錢」來付。

對於修法，陳培瑜表示，他們還規定，中央給地方的一般性補助、計畫型補助「只能多不能少」，延續性的計畫不能調整、不能刪減，卻完全沒有回答最關鍵的問題：「拿了這些錢，要做什麼事？要對誰負責？」 這就是標準「分錢不分事」，把財劃法從平衡城鄉發展工具，改造成藍白分贓、拼選舉的提款機。

陳培瑜直言，更荒謬的是，藍白今天不只要否決覆議，還阻擋行政院長進議場，拒絕聽專業、拒絕面對數字，卻天天指控別人黑箱。真正的黑箱，是藍白在議場裡關起門來分錢，卻要全國人民在門外埋單。

陳培瑜表示，民進黨團支持行政院提起覆議，就是在守住兩件事：第一，守住國家財政不能被當成選舉提款機；第二，守住世代正義，不能讓今天的掌權者，用明天孩子的未來，換今天的政治紅利。藍白今天再一次否決覆議，歷史會記得：是誰選擇為了政治算計，把國家財政綁死，把下一代推去當人肉信用卡。

12/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

男露營完「手掌長滿紅斑」竟因染梅毒　泌尿醫揪出真相
公部門AI客服大體檢　揭開10大公務機關「智能客服」的真實能
罕見！習近平陪同馬克宏訪成都　進行非正式會晤
林吟蔚器官「斷崖式下滑」　安迪女兒緊急做決定要凍了
小紅書App沒刪會被罰？VPN翻牆後果曝　百萬用戶一次看
美軍離譜誤擊！連射2飛彈打自家F-18　飛官：看到人生跑馬燈

財劃法覆議遭否決　綠黨團嘆：把下一代推去當人肉信用卡

財劃法覆議遭否決　綠黨團嘆：把下一代推去當人肉信用卡

【太暖了】外送女突全身抽搐倒地！ 警目擊「狂奔救命」

標籤:財政劃分法舉債國民黨覆議政治算計民進黨民眾黨陳培瑜傅崐萁

