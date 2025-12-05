美議員批黃仁勳「非可信來源」錢多到像聖父　提案禁輝達晶片銷陸

▲輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳，之前才傳出成功說服國會，讓原本嚴格管控AI晶片對中出口的「GAIN AI法案」未納入國防法案，但美國政界對中國取得先進AI技術的疑慮未消。最近又有參議員提出新法案，專門針對限制AI晶片輸中，顯示相關爭議仍在激烈角力，黃仁勳還被批評不是「可信來源」，酸他錢多到像聖父。

根據《金融時報》報導，華盛頓最新的討論焦點是參議院跨黨派提出的「安全且可行的晶片出口法案」（Secure and Feasible Exports Chips Act），這項法案將強制美國商務部長在未來兩年半內，拒絕核發中國購買先進AI晶片的許可，直接衝擊輝達H200及Blackwell等旗艦產品的出口計畫。

提出新法案的參議院亞太小組主席瑞克茲（Pete Ricketts）與副主席庫恩斯（Chris Coons）都強調美國在AI領域的領先,得歸功於「sure全球運算能力的主導權」。瑞克茲指出，美國總統川普（Donald Trump）現行的對中AI晶片出口限制入法，是保持美國技術領先的關鍵。

根據美聯社報導，共和黨參議員甘迺迪（John Kennedy）甚至批評黃仁勳「非可信來源」，諷刺他「錢多到像聖父、聖子與聖靈」。