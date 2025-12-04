　
吃麵包搭「1飲品」」能控血糖！研究：比水、茶還有效

中醫師指出，吃麵包配檸檬汁有助於抑制血糖上升。（圖／AI示意圖）

▲一項研究發現，吃麵包配檸檬汁能有助於抑制血糖上升。（圖／AI示意圖）

圖文／CTWANT

吃麵包雖方便美味，卻也讓不少人擔心血糖飆升問題。中醫師高晧宇近日在其YouTube頻道「Dr. Daniel Kao 高醫師說 X 好康中醫」分享一項研究指出，若在吃麵包時搭配250c.c.的檸檬汁，竟能有效抑制血糖上升。研究結果顯示，相較於搭配喝水或紅茶，檸檬汁組的餐後血糖高峰值下降達30%，且血糖上升時間可延後約35分鐘，給身體更多反應時間，達到更穩定的血糖管理。

高晧宇說明，這項研究邀請多位健康成年人參與，所有受試者皆攝取100公克麵包，分別搭配飲用水、紅茶或檸檬汁。實驗結果顯示，搭配檸檬汁的組別不僅血糖峰值較低，血糖上升時間亦明顯延遲。

至於檸檬汁為何能發揮此效果？高晧宇表示，可能關鍵在於其酸性特質，能抑制「α-澱粉酶（Alpha-Amylase）」這類促進碳水化合物分解的酵素，從而減緩血糖上升速度。

他進一步指出，除了檸檬汁，日常生活中的其他酸味食物也可能具備類似效果，例如烏梅、五味子等中藥材，不僅是「藥食同源」的代表，也常被運用於茶飲中，作為平衡體質與穩定血糖的輔助。

