國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

情侶登山！她遭男友「丟包山頂6小時」活活凍死　檢指控殺人未遂

▲▼狠心男友丟包女友山頂6小時！她凍死前絕望等救援。（圖／翻攝自X）

▲死者遭男友丟包在山上，待救援隊發現時已經死亡。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

奧地利一對情侶一同攀登該國最高峰大格洛克納峰，然而過程中擁有豐富經驗的男友卻將已經失溫且體力透支的女友獨自留在距離山頂僅50公尺的位置長達6.5小時，自行下山尋求幫助，導致女方最終凍死在山上，因此被控過失殺人罪嫌。

根據《今日報》報導，這對來自薩爾茨堡的情侶原本計劃1月一起征服海拔3798公尺的大格洛克納峰，然而當兩人抵達距離山頂僅50公尺的位置時，缺乏高山攀登經驗的女方開始出現體力不支的狀況，無法繼續前進。36歲的男友決定獨自下山尋求協助，並將33歲女友一人留在嚴酷的高山環境中。

女方最終被凍死在山上，而男友則被指控犯下過失殺人罪，最高將面臨3年有期徒刑。檢方指出，「被告在凌晨2時將毫無防護、精疲力盡、已經失溫且意識模糊的女友留在距離大格洛克納峰頂十字架約50公尺下方的位置。」

根據調查，男方與死者不同，是一名經驗豐富的登山者，並且策劃了這次的登山行程，因此檢方也認為，他應該被視為是這次登山行的負責人。

經過詳細調查，包括鑑識報告分析、手機和運動手錶數據檢視、照片影片證據以及高山技術專家評估，檢方認定男子犯下多項嚴重錯誤，他不但未充分考量女友缺乏高山攀登經驗，從未進行過如此長時間的高海拔登山活動，還在未攜帶充足的緊急救援裝備的情況下，比原定計畫晚了約2小時出發。

更令人懷疑的是，當男方離開女友求援時，並未將她移至避風處，也沒有使用露宿袋或鋁製救生毯提供保暖，便直接離開現場。此外，他竟允許女友穿著軟質雪靴並使用分離式滑雪板進行攀登，這些裝備在登山界被認為完全不適合用於混合地形的高山健行。

事發當天的天氣條件極為惡劣，風速高達每小時46英里，氣溫為攝氏零下8度，體感溫度更降至零下20度。檢方認為面對如此嚴峻的氣候條件，被告應該及早決定折返，不僅如此，儘管女友的情況十分危急，被告也沒有在天黑之前撥打緊急電話求助。

兩人在當晚8時50分受困山中，但令人不解的是，當晚10時50分警用直升機飛越上空時，男方並未發出任何求救信號。經過高山警察多次嘗試聯繫後，直到凌晨12時35分才成功與他通話，但通話內容不明。男方在通話後也沒有再次聯繫救援單位，反而將手機調至靜音模式收起，因此錯過了高山警察的後續來電。

直到凌晨3時30分，他將女友獨自留在山中離開，並正式通知救援單位。由於強風影響，直升機無法在清晨進行救援任務，直到上午10時山岳救援隊抵達現場時，女方已經死亡。

被告的辯護律師庫爾特·葉利內克表示，「我的當事人對事情的發展感到非常遺憾。」不過仍堅持認為這是一場「悲慘的意外」。

 
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

