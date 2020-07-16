影／陳菊：我的餘生會「以初心守護台灣、維護人權」

記者袁茵／台北報導

監察院長被提名人陳菊14日被國民黨團杯葛，無法在立法院報告，使她只能在臉書上發表完整書面報告。眼看17日就要針對監察院人事同意權案投票，陳菊16日下午在臉書發表8分鐘影片，向網友們溫情喊話，「我會以我的初心，用我的餘生，守護台灣、維護人權。」

陳菊16日於臉書上傳8分鐘影片，表達自己被提名為監察院長的想法。陳菊表示，這幾天收到大家很多的祝福，幫她加油打氣，「我很感動，也非常感謝。」

陳菊說，外界的支持與信任，給了她堅持下去的勇氣，讓她能在這條漫長而艱難的民主道路上繼續前行，走了50年。這50年來儘管總有風雨，但自己始終不曾畏懼，更從來不會逃避。

陳菊提到，很可惜14日到了立法院卻無法進入議場，不能向大家說明自己如何帶領監察院轉型、建立國家人權機構，並且直接回應在野黨對她的許多質疑。因此自己藉此機會向大家報告，「為人權服務，為台灣盡一份心力，是我的榮幸。我會以我的初心，用我的餘生，守護台灣、維護人權。」

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▼陳菊發表8分鐘影片，表達被提名為監察院長的看法。（圖／翻攝自陳菊臉書粉專）



