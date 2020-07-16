影／民進黨清場賴士葆頭部遭擊！　莊瑞雄發揮「同事愛」冰敷照料

記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會本週排定處理監察院人事同意權案，由於國民黨團占領議場主席台，導致審查會無法進行，民進黨團預計在17日進行監察院人事同意權案投票。民進黨立委於16日下午3時46分發難衝上主席台，民進黨團正式啟動「清場」，就在民進黨清場不到5分鐘，左國民黨立委賴士葆疑似遭椅子砸中頭部受傷，民進黨立委莊瑞雄則在一旁以冰塊幫忙敷頭。

立法院臨時會14日審查監察院長被提名人陳菊，藍綠黨團皆發起甲級動員應戰，國民黨團發動佔領議場主席台，導致陳菊無法在表定時間上台接受詢問，陳菊也於接近中午在民進黨立委的護送下順利離開立法院。此後，由於國民黨立委持續佔領主席台，議場設備也遭到破壞，審查會因而無法依原定議程進行。

▲賴士葆頭部遭重擊受傷。（圖／翻攝ETtoday直播）



為使監察委員人事同意權案能在17日順利表決，民進黨立委月約於16日下午2時陸續抵達議場，國民黨立委則聚集在主席台上準備應戰，民進黨立委郭國文開始收拾國民黨在地上放置的海報與手版。隨後約於3時46分，由民進黨立委鄭運鵬與郭國文發難衝上主席台，民進黨團正式啟動「清場」。

不過就在民進黨清場不到5分鐘，左側後門先被攻破後，賴士葆疑似遭椅子砸中頭部受傷，手拿著衛生紙蓋住額頭，包括國民黨立委葉毓蘭、楊瓊瓔、謝衣鳳等國民黨立委高喊「叫救護車」，但現場仍相當混亂，佔據主席台的莊瑞雄則發揮「同事愛」，以冰塊與布料幫忙賴士葆冰敷。

根據立法院議程規劃，監察院人事同意權案於13日舉行公聽會、14日上午進行監察院長被提名人陳菊審查會、7月14日下午至7月16日進行監察委員被提名人審查會，並於17日進行監察院人事同意權案表決。

其他人也看了這些...

►幕後／綠營揭藍營武鬥陳菊2目的 竊喜只留下玉珍的帽子、雪生的肚子

►幕後／國民黨突襲議場3階段攻勢曝光 目的要「凸顯陳菊最狼狽模樣」

►國民黨團分三班制堅守議場 民進黨團「待設備修復就考慮排除」

更多熱門新聞...

►范雲被陳雪生「頂三次」 怒控性騷擾…竟遭諷：不會懷孕！

►全文／陳菊向全體國人報告：憲改完成廢除監察院後會光榮離開

►圖／立院藍綠推擠！林俊憲疑勒脖林為洲 王定宇、洪孟楷肢體衝突

►振興一下我們的美麗