國民黨團分三班制堅守議場　民進黨團「待設備修復就考慮排除」

▲國民黨排三班制留守議場。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓、林銘翰／台北報導

前總統府秘書長陳菊14日首度以監察院長被提名人身份赴立院備詢，在國民黨內外夾擊下，陳菊未站上備詢台，中午11:28在柯建銘及警力保護下迅速離開，下午議事也因議場設備被破壞而取消，待設備修復後才能繼續開會。目前國民黨立委持續佔領主席台，分三班制留守議場，直到投票當天與民進黨立委正面對決。

民進黨團書記長鍾佳濱受訪時表示，國民黨團這次用了特別的工具破壞資訊設備，立法院秘書長林志嘉已經承諾會盡快修復，民進黨團現在比較關切的是，何時能恢復全院委員會的審查，「一旦設備可以修復到進行審查會，民進黨就會考慮排除干擾」，確保審查會能夠進行。

鍾佳濱說，由於國民黨團佔領主席台，且採取激烈的手段破壞議場設備，連線路都被剪斷，恐怕無法在短時間內修復完成，民進黨團的主要考量是確保議事順暢進行，今天即使讓陳菊順利進入議場，也不能馬上開會，民進黨團譴責這種暴力行為，也呼籲國民黨應該自我檢討。

▲藍委聯名寫卡片，祝福受傷的費鴻泰手術成功，早日康復。（圖／翻攝自李德維臉書）

立法院臨時會14日審查監察院長被提名人陳菊，藍綠黨團皆發起甲級動員應戰，國民黨團欲阻擋陳菊進入立法院，但陳菊仍在清晨6點多民進黨立委的護送下，順利進入立法院議場。不過由於國民黨團持續佔領議場主席台，陳菊於上午11時28分在民進黨立委的護送下順利離開立法院。

▲立法院臨時會審查監察院院長提名人陳菊資格，民眾黨立委舉海報進場，與國民黨委員一同喊口號。（圖／記者湯興漢攝）

據了解，國民黨團上週起就開始針對今天的行動進行沙盤推演，上週五召開黨團大會討論，初步有兩方向，包括「讓陳菊進入立院，但不讓她上台備詢」以及「阻擋陳菊進立法院」等方案，最後在13日下午4點緊急召開黨團大會，敲定最終方案，也就是分三階段攻勢突襲，讓陳菊進入議場後，阻擋她上台接受審查。

知情人士指出，機關首長大多是坐車從青島東路的側門進立院，在議場後門下車，因此側門、後門最有可能發生衝突。國民黨團攻勢分為三大階段，第一階段是所有藍委在凌晨4點集合，安排鄭正鈐、洪孟楷、魯明哲等男性立委，以及呂玉玲、萬美玲、張育美、葉毓蘭、等女立委在青島東路入口靜坐，「讓民進黨誤以為我們要阻擋陳菊進入立法院。」

第二階段則是議場後門，包括林奕華、鄭麗文等女性立委試圖阻擋陳菊，「讓他們以為我們要跟陳菊當面衝突」，實際上是掩護負責突破前門的男立委，後來陳菊在數十名員警及民進黨立委掩護下，於7點16分進入議場。

知情人士表示，國民黨成功把大部分的民進黨立委引到側門和後門防守，便趁著前門人少時啟動第三階段，以林為洲、蔣萬安等男立委為首衝進議場，並破壞講台、佔領主席台，不讓陳菊上台備詢。