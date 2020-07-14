圖／立院藍綠推擠！林俊憲疑勒脖林為洲　王定宇、洪孟楷肢體衝突

▲立法院內國民黨立委林為洲與林俊憲扭打。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

前總統府秘書長陳菊14日首度以監察院長被提名人身份赴立院備詢，國民黨表示要「全力阻擋」，並動員群眾在立法院外抗議。稍早，民進黨立委王定宇、國民黨立委洪孟楷發生肢體衝突，混亂中王定宇身穿的黑色上衣，衣領遭扯破。另外，民進黨立委林俊憲也被拍下疑似勒脖國民黨立委林為洲的畫面，林俊憲穿著白色襯衫，表情猙獰雙手圍住林為洲，林為洲試圖反抗，林為洲受訪時則說，衝突拉扯難免發生，自己當下也有意識到被勒脖，所幸只有些微擦傷沒有大礙。

▲王定宇、洪孟楷肢體衝突。（圖／記者湯興漢攝）

王定宇在臉書po出受傷照片，明顯看出臉上紅腫一塊，手上跟胸口也有被抓傷的痕跡，他強調，雙方在議場後方協調完成，為了化解衝突，民進黨同意讓國民黨從後方進入，諷刺某位會想到小孩的藍委，竟然在進入後，從背後偷推打賴瑞隆委員，這是極度危險的舉動，也是不必要且不光明磊落的舉止，應該被譴責。

國民黨團立委清晨4點就已經集合，並在青島東路側門築起人牆，坐在地上想阻擋陳菊的座車；不過，民進黨團在確定現場藍營的佈陣狀況之後，總召柯建銘隨即下令轉換陣地，協調讓陳菊從鎮江側門入場，並且動員民進黨立委強勢推開在鎮江街少數的國民黨立委。

接著，陳菊就在眾多民進黨立委的護送下，在短短5分鐘內，就順利將她送進立法院議場；不過，藍綠立委也隨即在議場後門展開激烈的推擠衝突。在推擠的過程中，國民黨立委費鴻泰手指遭到割傷濺血，緊急上救護車送台大醫院。

國民黨眼看場外無法阻擋陳菊，也在總召林為洲的帶領下，把陣地轉換到議場內，率領部分委員衝進議場，推倒發言台、備詢台，意在不讓陳菊上台備詢；同時也號召委員佔領主席台，打算拖遲會議進行，以杯葛監察院人事案。

▲立法院臨時會院會，國民黨攻議場後門。（圖／記者屠惠剛攝）